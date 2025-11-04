महिला को बस ने टक्कर मारकर कुचला, ढाका में हुई मौत

दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले बढ़ते है जा रहे हैं। आए दिन, कहीं न कहीं इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में इस तरह के हादसों में तेज़ी से इजाफा देखने को मिला है। इसी तरह के एक और रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। बांग्लादेश (Bangladesh) की राजधानी ढाका (Dhaka) में सोमवार की रात को करीब 10 बजे यह रोड एक्सीडेंट हुआ।