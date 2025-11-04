महिला को बस ने टक्कर मारकर कुचला, ढाका में हुई मौत

Road accident (Representational Photo)
दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले बढ़ते है जा रहे हैं। आए दिन, कहीं न कहीं इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में इस तरह के हादसों में तेज़ी से इजाफा देखने को मिला है। इसी तरह के एक और रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। बांग्लादेश (Bangladesh) की राजधानी ढाका (Dhaka) में सोमवार की रात को करीब 10 बजे यह रोड एक्सीडेंट हुआ।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रात करीब 10 बजे शाहजहांपुर इलाके में यह रोड एक्सीडेंट हुआ। रेलवे क्रॉसिंग के पास अमन ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन कंपनी की एक स्टाफ बस ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मारकर कुचल दिया।
बस से टक्कर के बाद महिला को ढाका मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि उसे काफी चोट आई थी। अस्पताल में उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पीड़िता की पहचान शाहजहांपुर रेलवे वाटर टैंक कॉलोनी निवासी हज़रत अली की पत्नी 55 वर्षीय साथिया बेगम के रूप में हुई है। शाहजहांपुर पुलिस स्टेशन के उप-निरीक्षक एसएम रशीदुल इस्लाम ने इस बारे में जानकारी दी।
पुलिस ने इस रोड एक्सीडेंट के बाद बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बस को भी जब्त कर लिया है। बस ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है जिससे इस मामले की सही से जांच की जा सके।
