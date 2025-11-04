Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

महिला को बस ने टक्कर मारकर कुचला, ढाका में हुई मौत

Road Accident: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बस एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। इस रोड एक्सीडेंट में एक महिला ने अपनी जान गंवा दी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 04, 2025

Road accident

Road accident (Representational Photo)

दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले बढ़ते है जा रहे हैं। आए दिन, कहीं न कहीं इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में इस तरह के हादसों में तेज़ी से इजाफा देखने को मिला है। इसी तरह के एक और रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। बांग्लादेश (Bangladesh) की राजधानी ढाका (Dhaka) में सोमवार की रात को करीब 10 बजे यह रोड एक्सीडेंट हुआ।

महिला को बस ने टक्कर मारकर कुचला

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रात करीब 10 बजे शाहजहांपुर इलाके में यह रोड एक्सीडेंट हुआ। रेलवे क्रॉसिंग के पास अमन ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन कंपनी की एक स्टाफ बस ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मारकर कुचल दिया।

अस्पताल में किया मृत घोषित

बस से टक्कर के बाद महिला को ढाका मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि उसे काफी चोट आई थी। अस्पताल में उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पीड़िता की पहचान शाहजहांपुर रेलवे वाटर टैंक कॉलोनी निवासी हज़रत अली की पत्नी 55 वर्षीय साथिया बेगम के रूप में हुई है। शाहजहांपुर पुलिस स्टेशन के उप-निरीक्षक एसएम रशीदुल इस्लाम ने इस बारे में जानकारी दी।

बस ड्राइवर गिरफ्तार

पुलिस ने इस रोड एक्सीडेंट के बाद बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बस को भी जब्त कर लिया है। बस ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है जिससे इस मामले की सही से जांच की जा सके।

ये भी पढ़ें

अमेरिका में सरकारी शटडाउन का असर: 32 लाख से ज़्यादा यात्रियों की फ्लाइट्स रद्द/निलंबित
विदेश
Flights cancelled/delayed in USA

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

04 Nov 2025 11:24 am

Hindi News / World / महिला को बस ने टक्कर मारकर कुचला, ढाका में हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

कनाडा ने दिया भारतीय छात्रों को झटका, 74% छात्र वीज़ा आवेदनों को किया खारिज

Canadian visa for Indian students
विदेश

आरएसएफ ने की एयरस्ट्राइक्स, सूडान में 20 लोगों की मौत

RSF carries out drone air strikes in Sudan
विदेश

अमेरिका में सरकारी शटडाउन का असर: 32 लाख से ज़्यादा यात्रियों की फ्लाइट्स रद्द/निलंबित

Flights cancelled/delayed in USA
विदेश

PIA पर मंडरा रहा संकट, सैलरी नहीं मिलने पर इंजीनियर्स ने उड़ानें की ठप

PIA
विदेश

रूसी तेल की सप्लाई घटी, क्या भारत पर भी दिखा अमेरिकी प्रतिबंधों का असर?

crude oil
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.