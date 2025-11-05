गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड की बचत के 1.2 करोड़ किए खर्च, वजह जानकार शख्स के उड़े होश

चीन में एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड की बचत के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में जानकार शख्स के होश उड़ गए। पढ़कर मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि यह मामला क्या है? दरअसल चीन के चोंगकिंग शहर में एक जिन (Jin) नाम के शख्स के साथ उसकी गर्लफ्रेंड मिन (Min) ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। मिन ने अपने बॉयफ्रेंड की बचत के पैसे उड़ा दिए।