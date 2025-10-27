अब रोबोट देंगे बच्चों को जन्म, दुनिया की पहली एआई मिनिस्टर के मां बनने की हुई घोषणा

दुनिया का पहली रोबोट मंत्री दीएला (फोटो- एक्स पोस्ट)
बदलते समय के साथ एआई तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले जहां रोबोट की कल्पना करना भी एक सपना लगता था वहीं अब तकनीक की मदद से रोबोट बच्चे पैदा करने में सक्षम हो सकेंगे। हाल ही अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदी रामा ने घोषणा की है कि उनके मंत्रीमंडल में शामिल दुनिया की पहली रोबोट मंत्री, दीएला मां बनने वाली है। बता दें कि अल्बानिया दुनिया का पहला देश है जिसने एक एआई आधारित रोबोट को अपना मंत्री बनाया था। यूरोप में स्थित छोटे से देश अल्बानिया ने सिंतबर में दीएला को पब्लिक प्रोक्योरमेंट (सार्वजनिक खरीद) का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया था।
पीएम के अनुसार, दीएला की मदद से 83 बच्चे यानी असिस्टेंट (सहायक) तैयार किए जाएंगे, जो कि सत्ताधारी सोशलिस्ट पार्टी के एक-एक सांसद को दिए जाएंगे। बर्लिन ग्लोबल डायलॉग को संबोधित करते हुए पीएम रामा ने कहा, आज हमने दीएला के साथ एक बहुत बड़ा जोखिम लिया और हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। डिएला गर्भवती है और 83 बच्चों को जन्म देगी। उन्होंने आगे कहा, ये AI असिस्टेंट्स संसद में होने वाली सभी घटनाओं को रिकॉर्ड करेंगे और सांसदों को उन सभी चर्चाओं या घटनाओं के बारे में सूचित करेंगे जो उनसे किसी कारण से छूट जाती हैं।
पीएम रामा ने आगे बताया कि, ये सभी असिस्टेंट सांसदों के लिए सहायक के रूप में काम करेंगे और उन्हें सुझाव भी देंगे। इन सभी असिस्टेंट के पास उनकी मां का ज्ञान होगा। रामा को उम्मीद है कि यह सभी असिस्टेंट 2026 के आखिर तक पूरी तरह से काम करना शुरू कर देंगे। रामा ने समझाया कि यह असिस्टेंट किस तरह काम करेंगे। उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए, यदि आप कॉफी पीने जाते हैं और काम पर वापस आना भूल जाते हैं, तो यह बच्चा (AI असिस्टेंट) आपको बताएगा कि जब आप हॉल में नहीं थे तब क्या-क्या चर्चाएं हुईं, और यह भी सुझाव देगा कि आपको किस व्यक्ति को और किस विषय पर जवाब देना चाहिए।
बता दें कि 28 लाख की आबादी वाले अल्बानिया देश ने सार्वजनिक खरीद प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने के लिए दीएला को अपनी मंत्री के रूप में नियुक्त किया था। दीएला नाम का मतलब सूर्य होता है। इसे जनवरी 2025 में ई-अल्बानिया प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया था। इसके बाद से वह पोर्टल पर ऑनलाइन लोगों को सरकारी सेवाओं में मदद कर रही है। दीएला पारंपरिक अल्बानियाई कपड़े पहनती है और एक गुड़िया की जैसी दिखाई देती है। यह तेज़ और स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम आम नेताओं की तरह न तो रिश्वत लेता है और न ही इंसानों की तरह जल्दी थकता है, बल्कि यह बहुत तेजी से बहुत अधिक काम करने में सक्षम है।
