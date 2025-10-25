ट्रंप का रूस-यूक्रेन युद्ध ‘फ्रीज’ प्लान: ‘पॉज’ बटन से किसे फायदा, किसे हानि ? जमीन का खेल बदल जाएगा !

Trump Ukraine war freeze: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) ने रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म (Trump Ukraine freeze) करने के लिए एक नया विचार पेश किया है। उनका कहना है कि लड़ाई जहां चल रही है, वही मोर्चा रेखा युद्धविराम का आधार बने। ट्रंप (Trump Ukraine war freeze) ने एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "वे बाद में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अभी लड़ाई की लाइन पर ही रुकें और कटौती करें।" यह प्रस्ताव ट्रंप के चुनावी वादे से अलग है, जहां उन्होंने 24 घंटे में युद्ध खत्म करने का दावा किया था। अब चार साल से ज्यादा चले इस संघर्ष में रूस ने यूक्रेन (Russia Ukraine frontline) के चार मुख्य प्रांतों - डोनेट्स्क, लुगांस्क, खेरसॉन और जापोरिजिया - के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। जापोरिजिया जैसे औद्योगिक इलाके, जहां इस्पात, एल्युमिनियम और यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट रूस के नियंत्रण में हैं। ट्रंप का मानना है कि 78 फीसदी जमीन रूस ने पहले ही हथिया ली है, तो इसे यथावत रख कर आगे की डील हो सकती है, लेकिन क्या यह योजना काम करेगी, या यह सिर्फ अस्थायी राहत है ?