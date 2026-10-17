यमन के समंदर में खौफनाक मंजर: LNG टैंकर पर स्किफ से फायरिंग, गार्ड्स ने दागे चेतावनी राउंड

अल मुकल्ला यमन के दक्षिणी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। हधरामौत गवर्नरेट में अदन की खाड़ी और अरब सागर के पास बसा यह शहर हधरामौत पर्वत श्रृंखला से घिरी एक छोटी तटीय पट्टी पर है और अदन से लगभग 480 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। हधरामौत का प्रशासनिक केंद्र होने के साथ यह मछली पकड़ने के उद्योग का बड़ा केंद्र भी है, जहाँ कैनिंग और फिश-मील के प्लांट हैं। समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति लॉजिस्टिक्स के लिए भी यह अहम है। दिसंबर 2025 के अंत में सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इस बंदरगाह पर हवाई हमले किए थे, जिनका निशाना UAE से जुड़े हथियारों की खेप थी। यह खेप 'सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल' (STC) के साथ झड़पों के बाद वहां पहुंची थी।