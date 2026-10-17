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यमन के समंदर में खौफनाक मंजर: LNG टैंकर पर स्किफ से फायरिंग, गार्ड्स ने दागे चेतावनी राउंड

UKMTO के मुताबिक यमन के अल मुकल्ला से 140 नॉटिकल मील दूर LNG टैंकर पर एक छोटी नाव से दो राउंड फायरिंग हुई। सशस्त्र गार्ड्स ने जवाबी चेतावनी फायर किए। पूरी खबर पढ़ें।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Oct 17, 2026

armed security personnel

यमन तट पर समुद्री दहशत: LNG टैंकर पर स्किफ से फायरिंग, Photo Source@ChatGpt

Tanker Attack: यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने शनिवार को बताया कि उन्हें यमन के अल मुकल्ला से 140 नॉटिकल मील दक्षिण-पूर्व में मौजूद एक LNG टैंकर से जुड़ी सुरक्षा सेंध की रिपोर्ट मिली है।
UKMTO के अनुसार, टैंकर के कैप्टन ने बताया कि सात लोगों से भरी एक छोटी नाव (स्किफ) उनके जहाज के पास आई और उसने जहाज की ओर दो राउंड फायरिंग की। जहाज पर मौजूद सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई में चेतावनी राउंड फायर किए, जिससे उस नाव को अपना रास्ता बदलना पड़ा। वहीं, अधिकारियों ने इस सुरक्षा घटना की औपचारिक जांच शुरू कर दी है।

कहां है अल मुकल्ला?

अल मुकल्ला यमन के दक्षिणी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। हधरामौत गवर्नरेट में अदन की खाड़ी और अरब सागर के पास बसा यह शहर हधरामौत पर्वत श्रृंखला से घिरी एक छोटी तटीय पट्टी पर है और अदन से लगभग 480 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। हधरामौत का प्रशासनिक केंद्र होने के साथ यह मछली पकड़ने के उद्योग का बड़ा केंद्र भी है, जहाँ कैनिंग और फिश-मील के प्लांट हैं। समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति लॉजिस्टिक्स के लिए भी यह अहम है। दिसंबर 2025 के अंत में सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इस बंदरगाह पर हवाई हमले किए थे, जिनका निशाना UAE से जुड़े हथियारों की खेप थी। यह खेप 'सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल' (STC) के साथ झड़पों के बाद वहां पहुंची थी।

बाब अल-मंदेब पर हूतियों का नियंत्रण

हाल के दिनों में हूतियों, सऊदी अरब और यमनी सरकार के बीच संघर्ष गहरा गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 'बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य' फिलहाल हूतियों के नियंत्रण में है। शुक्रवार को यमन के सूचना मंत्री मोअम्मर अल-एरियानी ने हूती मिलिशिया पर अदन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दो मिसाइलों से निशाना बनाने का आरोप लगाया। 'एक्स' पर उन्होंने बताया कि यमेनिया एयरलाइंस की उड़ान IY 612, जो काहिरा के लिए उड़ान भरने वाली थी, उसी समय हमले की चपेट में आई। मिसाइलें विमान से लगभग 500 मीटर और रनवे के केंद्र से करीब 100 मीटर दूर गिरीं।

ट्रंप बोले: इजराइल का मदद प्रस्ताव करें स्वीकार

7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से पहले, इजराइल और सऊदी अरब अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक समझौते के काफी करीब माने जा रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि सऊदी अरब को हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में इजराइल की मदद के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने क्षेत्रीय तनाव के बीच इजराइल द्वारा सऊदी अरब को दिए जा रहे समर्थन को 'बहुत मददगार' बताया है।

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Updated on:

17 Oct 2026 08:53 pm

Published on:

17 Oct 2026 08:42 pm

Hindi News / World / यमन के समंदर में खौफनाक मंजर: LNG टैंकर पर स्किफ से फायरिंग, गार्ड्स ने दागे चेतावनी राउंड

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