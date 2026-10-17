यमन में बढ़ा तनाव: LNG टैंकर पर चली गोलियां, यमन की सेना ने किया हूती हमला नाकाम करने का दावा

Yemen LNG Tanker Firing: यमन में हूती और यमन की सरकार के बीच होने संघर्ष के बीच कई जगहों से हमले की खबर सामने आ रही है। इसी बीच यमन के तट के करीब एक LNG टैंकर और छोटी नाव के बीच गोलीबारी की सूचना मिली है। युनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि यमन के तट के पास एक टैंकर पर गोलीबारी की गई है। एलएनजी टैंकर के कैप्टन ने बताया कि जब उनका जहाज यमन के बंदरगाह शहर अल मुकल्‍ला से 140 नॉटिकल मील दक्षिण-पूर्व में था, तब सात लोगों से भरी एक छोटी नाव (स्किफ) उसके पास आई। जिसके बाद LNG टैंकर ने गोलीबारी की।