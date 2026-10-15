यमन में राष्ट्रपति भवन परिसर पर हूती विद्रोहियों का मिसाइल हमला, अदन में 6 धमाके, सरकार के अधिकारी सुरक्षित

Aden Missile Attack: यमन के दक्षिणी शहर अदन में राष्ट्रपति भवन परिसर को निशाना बनाकर हूती विद्रोहियों ने कई मिसाइलें दागीं। गुरुवार को हुए इस हमले की जानकारी यमन सरकार के दो अधिकारियों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दी। एसोसिएटेड प्रेस (AP) के मुताबिक, परिसर के आसपास कम से कम छह धमाकों की आवाज सुनी गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। अधिकारियों के अनुसार, अदन में मौजूद सरकार के वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षित हैं। यह परिसर यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के इस्तेमाल में है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी ली है। यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब समर्थित यमनी सरकार के बीच संघर्ष तेज हो रहा है।