Iran-Israel War में खुल गया एक और मोर्चा, यमन के हूती ने इजरायल पर दागी मिसाइलें

यमन के हूती विद्रोहियों ने इज़राइल पर ड्रोन हमला किया। (फोटो: X Handle Plane12429.)
Iran-Israel War: ईरान इजरायल जंग में एक और मोर्चा खुल गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर हमला किया है। उन्होंने इजरायल की यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया है। इजरायल के हाइफा पर यमन के हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला किया है।
इजराइली सेना ने कहा कि ऑपरेशन रोअरिंग लायन शुरू होने के एक महीने बाद हूती विद्रोहियों द्वारा किया गया पहला हमला है। इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जैसे ही यमन की ओर से इजरायल पर मिसाइलें दागी गईं, एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें नष्ट कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हूतियों के हमले में किसी हताहत या सीधे नुकसान की खबर नहीं है।
हूतियों ने कहा कि हम पुष्टि करते हैं कि हमारा हाथ ट्रिगर पर है। हम सीधे सैन्य हस्तक्षेप के लिए तैयार हैं। ईरानी प्रेस टीवी के हवाले से सरी ने तीन मुख्य शर्तें बताईं जिनके उल्लंघन पर यमन हस्तक्षेप करेगा। पहला- ईरान और प्रतिरोध समूहों के खिलाफ बढ़ती अमेरिकी-इजराइली आक्रामकता। दूसरा- संघर्ष में अन्य पक्षों का शामिल होना। तीसरा- लाल सागर का इस्तेमाल ईरान या अन्य मुस्लिम देशों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों के लिए।
ऑपरेशन रोअरिंग लायन के दौरान इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसके जवाब में ईरान और उसके सहयोगी समूह सक्रिय हुए हैं। हूती विद्रोही लंबे समय से लाल सागर में जहाजों पर हमले कर रहे हैं और इजराइल को निशाना बना रहे हैं।
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