Iran-Israel War में खुल गया एक और मोर्चा, यमन के हूती ने इजरायल पर दागी मिसाइलें

हूतियों ने कहा कि हम पुष्टि करते हैं कि हमारा हाथ ट्रिगर पर है। हम सीधे सैन्य हस्तक्षेप के लिए तैयार हैं। ईरानी प्रेस टीवी के हवाले से सरी ने तीन मुख्य शर्तें बताईं जिनके उल्लंघन पर यमन हस्तक्षेप करेगा। पहला- ईरान और प्रतिरोध समूहों के खिलाफ बढ़ती अमेरिकी-इजराइली आक्रामकता। दूसरा- संघर्ष में अन्य पक्षों का शामिल होना। तीसरा- लाल सागर का इस्तेमाल ईरान या अन्य मुस्लिम देशों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों के लिए।