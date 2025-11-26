युवाओं को मिल रहा लोनलीनेस का नया साथी, रोमांस के लिए AI से बढ़ रहा प्यार

अमेरिका में 25% युवा मानते हैं कि एआई पार्टनर असली रोमांस की जगह ले सकते हैं। 10% युवा एआई (AI) के साथ दोस्ती या रिश्ते के लिए पूरी तरह तैयार हैं, खासकर अविवाहितों में यह आंकड़ा 7% तक है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक यह ट्रेंड 15-20% तक पहुंच सकता है। कारण यह कि एआई चैटबॉट्स हमेशा उपलब्ध और बिना झगड़े के साथ देता है। ट्रेंड्स इन कॉग्निटिव साइंसेज जर्नल की रिपोर्ट में मनोवैज्ञानिकों ने चेताया कि चैटबॉट्स से भावनात्मक लगाव लत का रूप ले सकता है, जो अटैचमेंट डिसऑर्डर और अकेलेपन को बढ़ावा देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के ओपिनियन में कहा गया कि एआई साथी डोपामाइन रिलीज कर एडिक्शन पैदा करते हैं, जैसे कोई ड्रग का आदी हो। अगले 5 सालों में यह मानसिक डिसआर्डर बन सकता है, जो सिर्फ असली रिश्तों को कमजोर करेगा।