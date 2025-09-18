UNGA के इतर यूएस में यूनुस और शहबाज की बैठक के क्या हैं मायने, भारत रख रहा पैनी नजर

Yunus Shahbaz Meeting UNGA 2025: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 78वें सत्र के दौरान एक अहम मुलाकात होने जा रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मुहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में मुलाकात (Yunus Shahbaz UNGA meeting) करेंगे। इस मुलाकात पर भारत समेत कई देशों की नजरें टिकी हैं। देश के प्रमुख बंगाली दैनिक, जुगंतोर की रिपोर्ट के अनुसार यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब बांग्लादेश में अवामी लीग सरकार की विदाई के बाद एक अंतरिम सरकार सत्ता में आई है। मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली इस सरकार के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों (Bangladesh Pakistan relations 2025) में तेजी से बदलाव आया है। सन 1971 के मुक्ति संग्राम और युद्ध अपराधों को लेकर दशकों तक दोनों देशों के रिश्तों में तनाव रहा है, लेकिन अब हालात कुछ अलग नजर आ रहे हैं।