अब बस’: जेलेंस्की ने ‘ऊर्जा युद्धविराम’ खत्म किया, बोले- रूसी रिफाइनरियों पर फिर होंगे हमले

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बताया कि वाशिंगटन के अनुरोध पर कीव ने तीन दिनों के लिए रूस की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले रोक दिए थे, जबकि इस दौरान रूसी सेना यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर लगातार हमले कर रही थी।

यह घटनाक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 11 अक्टूबर को रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल 'ऊर्जा युद्धविराम' की घोषणा के बाद सामने आया है। इस समझौते के तहत, दोनों पक्षों को एक-दूसरे के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद करना था।

ट्रम्प ने 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में लिखा, 'रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में तत्काल प्रभाव से 'ऊर्जा युद्धविराम' लागू हो गया है। दोनों पक्ष इस पर सहमत हो गए हैं। इसे न तोड़ें!'