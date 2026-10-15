15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

अब बस’: जेलेंस्की ने ‘ऊर्जा युद्धविराम’ खत्म किया, बोले- रूसी रिफाइनरियों पर फिर होंगे हमले

energy ceasefire: यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऊर्जा युद्धविराम खत्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने रूस पर उल्लंघन और अमेरिका पर खुफिया जानकारी व स्टारलिंक में बाधा डालने का आरोप लगाया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Oct 15, 2026

Russia Ukraine war

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऊर्जा युद्धविराम खत्म करने का किया ऐलान, Photo Source@ANI

Ukraine Russia War: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने घोषणा की है कि रूस के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने का कीव का फैसला अब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अब रूस की तेल रिफाइनरियों पर फिर से हमले शुरू करेगा। उन्होंने मॉस्को पर अमेरिका द्वारा घोषित 'ऊर्जा युद्धविराम' (Energy Ceasefire) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने वाशिंगटन पर यह भी आरोप लगाया कि रूस के बढ़ते हमलों के बीच, उसने खुफिया जानकारी साझा करने और स्टारलिंक सैटेलाइट कनेक्टिविटी में बाधा डाली है।

तीन दिन में ही टूटा ऊर्जा युद्धविराम

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बताया कि वाशिंगटन के अनुरोध पर कीव ने तीन दिनों के लिए रूस की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले रोक दिए थे, जबकि इस दौरान रूसी सेना यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर लगातार हमले कर रही थी।
यह घटनाक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 11 अक्टूबर को रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल 'ऊर्जा युद्धविराम' की घोषणा के बाद सामने आया है। इस समझौते के तहत, दोनों पक्षों को एक-दूसरे के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद करना था।
ट्रम्प ने 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में लिखा, 'रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में तत्काल प्रभाव से 'ऊर्जा युद्धविराम' लागू हो गया है। दोनों पक्ष इस पर सहमत हो गए हैं। इसे न तोड़ें!'

जेलेंस्की बोले: अब बस, बहुत हुआ

जैलेंस्की ने कहा, रिफाइनरियों पर हमले रोकने की पाबंदी अब खत्म हो गई है। बस, बहुत हुआ। जेलेंस्की के इन बयानों से संकेत मिलता है कि अब फिर से रूस के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। कीव ने मॉस्को की युद्ध जारी रखने की आर्थिक क्षमता को कमजोर करने के लिए अपने अभियान के तहत, रूस के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को लगातार निशाना बनाया है।

रूस के हमले के बाद यूक्रेन का पलटवार

जेलेंस्की द्वारा रूस पर यूक्रेन के ऊर्जा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर रात भर बड़े पैमाने पर हमला करने का आरोप लगाने के बाद, यह समझौता दबाव में आ गया। इस हमले के कारण कम से कम 600,000 लोग बिजली से वंचित हो गए।

जेलेंस्की ने 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि, रूसी सेना ने कीव, कीव क्षेत्र और खार्किव में ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों और अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इन हमलों से 26 बिजली प्रणालियों और तेल व गैस क्षेत्र की चार सुविधाओं के उपकरणों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति की यह ताजा घोषणा ऐसे समय में आई है जब प्रस्तावित युद्धविराम के दायरे और कीव के सैन्य फैसलों को प्रभावित करने में अमेरिका की भूमिका को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जेलेंस्की ने वाशिंगटन पर यूक्रेनी अधिकारियों को चेतावनी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर कीव ने रूसी रिफाइनरियों पर हमले नहीं रोके, तो खुफिया जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को रोका जा सकता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Oct 2026 03:01 pm

Published on:

15 Oct 2026 02:47 pm

Hindi News / World / अब बस’: जेलेंस्की ने ‘ऊर्जा युद्धविराम’ खत्म किया, बोले- रूसी रिफाइनरियों पर फिर होंगे हमले

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

क्या है अमेरिका का ‘मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स’? जिससे ईरान पर हमला कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप!

TRUMP NEW PLAN IRAN WAR
विदेश

‘अमेरिकी सेना के अभियानों की जानकारी लीक करने वालों की गोली मारकर कर देनी चाहिए हत्या’ – डोनाल्ड ट्रंप

Donald Trump
विदेश

पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा हादसा: स्कूल की छत गिरने से एक शिक्षक समेत 27 मासूमों की मौत; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

pakistan news
विदेश

America Hindu Temple Shooting: अमेरिका में हिंदुओं को लेकर बढ़ी चिंता? एंटी-इंडियन नफरत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

US man plots mass shooting at Hindu temple
विदेश

Hindu Temple Attack: बंदूक जाम होने से टला बड़ा कांड, हिंदू मंदिर पर हमले की साजिश रचने वाला 19 साल का युवक गिरफ्तार

Hindu temple attack plot US
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.