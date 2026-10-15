अब बस’: जेलेंस्की ने ‘ऊर्जा युद्धविराम’ खत्म किया, बोले- रूसी रिफाइनरियों पर फिर होंगे हमले

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऊर्जा युद्धविराम खत्म करने का किया ऐलान, Photo Source@ANI
Ukraine Russia War: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने घोषणा की है कि रूस के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने का कीव का फैसला अब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अब रूस की तेल रिफाइनरियों पर फिर से हमले शुरू करेगा। उन्होंने मॉस्को पर अमेरिका द्वारा घोषित 'ऊर्जा युद्धविराम' (Energy Ceasefire) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने वाशिंगटन पर यह भी आरोप लगाया कि रूस के बढ़ते हमलों के बीच, उसने खुफिया जानकारी साझा करने और स्टारलिंक सैटेलाइट कनेक्टिविटी में बाधा डाली है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बताया कि वाशिंगटन के अनुरोध पर कीव ने तीन दिनों के लिए रूस की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले रोक दिए थे, जबकि इस दौरान रूसी सेना यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर लगातार हमले कर रही थी।
यह घटनाक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 11 अक्टूबर को रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल 'ऊर्जा युद्धविराम' की घोषणा के बाद सामने आया है। इस समझौते के तहत, दोनों पक्षों को एक-दूसरे के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद करना था।
ट्रम्प ने 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में लिखा, 'रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में तत्काल प्रभाव से 'ऊर्जा युद्धविराम' लागू हो गया है। दोनों पक्ष इस पर सहमत हो गए हैं। इसे न तोड़ें!'
जैलेंस्की ने कहा, रिफाइनरियों पर हमले रोकने की पाबंदी अब खत्म हो गई है। बस, बहुत हुआ। जेलेंस्की के इन बयानों से संकेत मिलता है कि अब फिर से रूस के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। कीव ने मॉस्को की युद्ध जारी रखने की आर्थिक क्षमता को कमजोर करने के लिए अपने अभियान के तहत, रूस के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को लगातार निशाना बनाया है।
जेलेंस्की द्वारा रूस पर यूक्रेन के ऊर्जा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर रात भर बड़े पैमाने पर हमला करने का आरोप लगाने के बाद, यह समझौता दबाव में आ गया। इस हमले के कारण कम से कम 600,000 लोग बिजली से वंचित हो गए।
जेलेंस्की ने 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि, रूसी सेना ने कीव, कीव क्षेत्र और खार्किव में ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों और अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इन हमलों से 26 बिजली प्रणालियों और तेल व गैस क्षेत्र की चार सुविधाओं के उपकरणों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति की यह ताजा घोषणा ऐसे समय में आई है जब प्रस्तावित युद्धविराम के दायरे और कीव के सैन्य फैसलों को प्रभावित करने में अमेरिका की भूमिका को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जेलेंस्की ने वाशिंगटन पर यूक्रेनी अधिकारियों को चेतावनी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर कीव ने रूसी रिफाइनरियों पर हमले नहीं रोके, तो खुफिया जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को रोका जा सकता है।
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