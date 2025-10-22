जोहरान मामदानी ने की PM Modi की आलोचना,उनके न्यूयॉर्क में दिवाली इवेंट में शिरकत करने के मायने

Zohran Mamdani Diwali: भारतीय मूल के न्यूयॉर्क मेयर पद के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार (NYC Mayoral Candidate) जोहरान मामदानी (Zohran Mamdani) ने न्यूयॉर्क में 22 अक्टूबर 2025 को हुए एक भव्य दिवाली इवेंट (Diwali Event 2025) में शिरकत की, जो चर्चा का विषय बन गया है। इससे पहले, वे पीएम नरेंद्र मोदी ( PM Modi) और उनकी सरकार की खुल कर आलोचना (Modi Criticism) करते रहे हैं। इस इवेंट में उनकी मौजूदगी लोगों को हैरान कर रही है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कहा था कि मोदी का भारत हर किसी के लिए नहीं है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जहां वे दीयों के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं।