आयुध पूजा इकोनॉमी : एक त्योहार, हजारों कारोबारियों की कमाई का मौसम

चेन्नई. तमिलनाडु में 19 अक्टूबर को होने वाली आयुध पूजा ने चेन्नई के बाजारों में त्योहार से जुड़ी खरीदारी बढ़ा दी है। घरों, दुकानों, दफ्तरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले औजारों, मशीनों और वाहनों की पूजा की तैयारियों के बीच फूल, केले के पौधे, कद्दू, नारियल, फल और पारंपरिक सजावटी सामग्री की मांग बढ़ रही है। कोयंबेडु थोक बाजार में विशेष पूजा बाजार 14 से 23 अक्टूबर तक संचालित किया गया है।कोयंबेडु होलसेल मार्केट मैनेजमेंट कमेटी ने खाद्यान्न बाजार परिसर की पार्किंग में 1.5 एकड़ क्षेत्र में विशेष बाजार लगाने की व्यवस्था की है। यहां अवल (चिवड़ा), पोरी (मुरमुरा), केले के पौधे, तोरण, कद्दू और अन्य पूजा सामग्री की बिक्री की जा रही है। बाजार 23 अक्टूबर तक चलेगा, ताकि लोग पूजा से पहले अपनी जरूरत का सामान खरीद सकें।चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण (सीएमडीए) की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. पी. कार्तिका की अध्यक्षता में तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक भी हुई। बाजार में संकेतक बोर्ड, लाउडस्पीकर से घोषणाएं, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था तथा वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों की तैनाती की गई है। शनिवार रात की भारी बारिश का असर जरूर दिखा है लेकिन रविवार को दिन साफ रहने से ग्राहकों का उत्साह बना रहा।