3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विज्ञापन

PWNSAT 2026: टॉप 500 JEE/NEET छात्रों को मुफ्त पढ़ाई और हॉस्टल, ₹2.5 करोड़ तक स्कॉलरशिप पाने का मौका

PWNSAT 2026 में JEE/NEET छात्रों को 100% तक ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप, टॉप 500 को मुफ्त पढ़ाई-हॉस्टल और ₹2.5 करोड़ तक कैश प्राइज का मौका मिलेगा।
2 min read
Google source verification

image

विज्ञापन

Sep 03, 2026

PWNSAT 2026, PWNSAT 2026 Registration, PWNSAT 2026 Exam Date, PWNSAT Scholarship 2026, PWNSAT 2026 Scholarship, Physics Wallah PWNSAT, PWNSAT 2026 JEE,

कक्षा V–XII के छात्रों और कक्षा XII पास कर चुके छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

फिजिक्सवाला PWNSAT 2026 JEE/NEET की तैयारी करने वाले टॉप 500 छात्रों को मुफ्त पढ़ाई और हॉस्टल, ₹2.5 करोड़ तक के स्कॉलरशिप पाने का मौका। यह फिजिक्सवाला की हर साल होने वाली स्कॉलरशिप पहल है, जिसका मकसद JEE और NEET की तैयारी करने वाले छात्रों को सपोर्ट करना है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है और कक्षा V से XII तक के छात्रों के साथ-साथ कक्षा XII पास कर चुके छात्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यह सुविधा PCM और PCB, दोनों स्ट्रीम के छात्रों के लिए है।

इस साल के PWNSAT के जरिए योग्य छात्रों को 100% तक ट्यूशन फीस की स्कॉलरशिप मिल सकती है और वे ₹2.5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप पा सकते हैं। इसके अलावा, स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत टॉप 500 योग्य छात्रों को मुफ्त पढ़ाई और हॉस्टल की सुविधा भी दी जाएगी।

PWNSAT 2026 ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों मोड में आयोजित किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इसमें हिस्सा ले सकें। ऑनलाइन परीक्षा देने वाले छात्र 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 के बीच परीक्षा दे सकते हैं। वहीं, ऑफलाइन परीक्षा 3, 4, 10 और 11 अक्टूबर 2026 को देशभर के PW विद्यापीठ, पाठशाला और ट्यूशन सेंटरों में आयोजित की जाएगी। रिजल्ट की घोषणा बाद में की जाएगी।

फिजिक्सवाला के शिक्षक, फाउंडर और CEO, अलख पांडे ने कहा, "अच्छी शिक्षा पाने का मौका किसी छात्र की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। PWNSAT के जरिए हमारा मकसद छात्रों की कुछ आर्थिक परेशानियों को कम करना और उन्हें पढ़ाई से जुड़ी सही गाइडेंस देना है, ताकि वे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी जारी रख सकें। हमें उम्मीद है कि यह पहल देशभर के ज्यादा से ज्यादा छात्रों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी और आर्थिक परेशानी उनकी राह में रुकावट नहीं बनेगी।"

इस पहल के तहत PWNSAT 2026 में प्रदर्शन के आधार पर चुने गए कुछ छात्रों को एक्सक्लूसिव रैंकर्स ग्रुप के जरिए JEE और NEET की तैयारी में मदद के लिए अतिरिक्त अकादमिक मेंटरशिप और गाइडेंस भी दी जाएगी।

डिस्क्लेमर -यह लेख/विज्ञापन प्रायोजित कंटेंट का हिस्सा है। इसमें व्यक्त विचार, प्रकाशित सामग्री व दावों की जिम्मेदारी विज्ञापनदाता/कंटेंटप्रदाता की है जिसमें प्रकाशक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

This article/advertisement is a part of sponsored content. The views expressed in it, the published material and claims are the responsibility of the advertiser/content provider. The publisher will not have any responsibility for it.

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Sept 2026 05:55 pm

Published on:

03 Sept 2026 05:55 pm

Hindi News / Advertorial / PWNSAT 2026: टॉप 500 JEE/NEET छात्रों को मुफ्त पढ़ाई और हॉस्टल, ₹2.5 करोड़ तक स्कॉलरशिप पाने का मौका

बड़ी खबरें

View All

विज्ञापन

ट्रेंडिंग

छोटा सा एक्सीडेंट भी इतना महंगा क्यों पड़ सकता है? समझिए पूरी कहानी

Car Insurance
विज्ञापन

जगन्नाथ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन की नई पहल: ऑनलाइन डिग्री के साथ इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन, अब 50% शुल्क में

Jagannath University Online
विज्ञापन

शानदार विरासत: VIT 2026 बैच को आए 10,000 से ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर

vit
विज्ञापन

क्यों MF 254 DI Dynatrack बड़े खेतों और भारी ढुलाई के लिए किसानों की पहली पसंद है?

MF 254 DI Dynatrack
विज्ञापन

क्यों MF 241 DI DYNATRACK खेती और ढुलाई – दोनों के लिए किसानों की पहली पसंद है?

MF 241 DI DYNATRACK
विज्ञापन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.