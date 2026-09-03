PWNSAT 2026: टॉप 500 JEE/NEET छात्रों को मुफ्त पढ़ाई और हॉस्टल, ₹2.5 करोड़ तक स्कॉलरशिप पाने का मौका

फिजिक्सवाला के शिक्षक, फाउंडर और CEO, अलख पांडे ने कहा, "अच्छी शिक्षा पाने का मौका किसी छात्र की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। PWNSAT के जरिए हमारा मकसद छात्रों की कुछ आर्थिक परेशानियों को कम करना और उन्हें पढ़ाई से जुड़ी सही गाइडेंस देना है, ताकि वे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी जारी रख सकें। हमें उम्मीद है कि यह पहल देशभर के ज्यादा से ज्यादा छात्रों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी और आर्थिक परेशानी उनकी राह में रुकावट नहीं बनेगी।"