सज गए बाजार, जानिए सोने-चांदी के सिक्कों से लेकर बर्तन तक के ताजा भाव

एक मोटे अनुमान के आधार पर बताया जा रहा है कि राजधानी में शनिवार को 700 से 800 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। धनतेरस पर बर्तन, सोने-चांदी के सिक्के, वाहन, प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रानिक सामान, कपड़े, मिठाई और सजावटी सामान की खूब मांग रहेगी। बाजार एक्सपर्ट बताते हैं कि इस बार सभी तरह के बाजारों में रौनक बनी हुई है। लोगों की परचेजिंग पॉवर यह बता रही है कि महंगाई काबू में है, इससे जरूरत और निवेश की दृष्टि से लोग सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। बीते माह 22 सितंबर से कई वस्तुओं (जीएसटी रिफॉर्म के चलते) के दाम कम हो गए हैं।