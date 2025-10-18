सज गए बाजार, जानिए सोने-चांदी के सिक्कों से लेकर बर्तन तक के ताजा भाव

Dhanteras 2025 Gold Silver Utensils Rate (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)
Dhanteras 2025: दीपोत्सव पर कारपेट बिछाकर ग्राहको का स्वागत करने वाले बाजारों में शनिवार को धनवर्षा होगी। शहर के लगभग सभी थोक और फुटकर बाजारों में रंग-बिरंगी लाइटों की रोशनी की गई है। ग्राहकों की सुविधा के लिए दुकानों का दायरा बढ़ाकर सामानों को करीने से सजाया गया है। कई जगह टेंट-कुर्सियां लगाकर एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। बड़े शोरूम से लेकर छोटे प्रतिष्ठानों पर शुक्रवार को काफी गहमा-गहमी रही। कस्टमर अपनी पसंद का सामान खरीदते देखे गए। कई लोगो ने सामानों की बुकिंग की जिनकी शुभसमय में डिलीवरी ली जाएगी।
एक मोटे अनुमान के आधार पर बताया जा रहा है कि राजधानी में शनिवार को 700 से 800 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। धनतेरस पर बर्तन, सोने-चांदी के सिक्के, वाहन, प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रानिक सामान, कपड़े, मिठाई और सजावटी सामान की खूब मांग रहेगी। बाजार एक्सपर्ट बताते हैं कि इस बार सभी तरह के बाजारों में रौनक बनी हुई है। लोगों की परचेजिंग पॉवर यह बता रही है कि महंगाई काबू में है, इससे जरूरत और निवेश की दृष्टि से लोग सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। बीते माह 22 सितंबर से कई वस्तुओं (जीएसटी रिफॉर्म के चलते) के दाम कम हो गए हैं।
22 सितंबर से पहले बर्तनों पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था जिसे घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। इससे सीधे 7 फीसदी की कमी आ गई है। बर्तन कारोबारी अशोक तेजवानी का कहना है कि जीएसटी घटने से बर्तन बाजार में व्यापक उठाव आएगा। धनतेरस से एक दिन पहले अच्छी बुकिंग रही।
