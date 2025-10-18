Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अगार मालवा

सज गए बाजार, जानिए सोने-चांदी के सिक्कों से लेकर बर्तन तक के ताजा भाव

Dhanteras 2025: दीपोत्सव पर कारपेट बिछाकर ग्राहको का स्वागत करने वाले बाजारों में शनिवार को धनवर्षा होगी। शहर के लगभग सभी थोक और फुटकर बाजारों में रंग-बिरंगी लाइटों की रोशनी की गई है। ग्राहकों की सुविधा के लिए दुकानों का दायरा बढ़ाकर सामानों को करीने से सजाया गया है।

2 min read

अगार मालवा

image

Avantika Pandey

Oct 18, 2025

Dhanteras 2025 Gold Silver Utensils Rate

Dhanteras 2025 Gold Silver Utensils Rate (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

Dhanteras 2025: दीपोत्सव पर कारपेट बिछाकर ग्राहको का स्वागत करने वाले बाजारों में शनिवार को धनवर्षा होगी। शहर के लगभग सभी थोक और फुटकर बाजारों में रंग-बिरंगी लाइटों की रोशनी की गई है। ग्राहकों की सुविधा के लिए दुकानों का दायरा बढ़ाकर सामानों को करीने से सजाया गया है। कई जगह टेंट-कुर्सियां लगाकर एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। बड़े शोरूम से लेकर छोटे प्रतिष्ठानों पर शुक्रवार को काफी गहमा-गहमी रही। कस्टमर अपनी पसंद का सामान खरीदते देखे गए। कई लोगो ने सामानों की बुकिंग की जिनकी शुभसमय में डिलीवरी ली जाएगी।

700 से 800 करोड़ रुपए का कारोबार

एक मोटे अनुमान के आधार पर बताया जा रहा है कि राजधानी में शनिवार को 700 से 800 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। धनतेरस पर बर्तन, सोने-चांदी के सिक्के, वाहन, प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रानिक सामान, कपड़े, मिठाई और सजावटी सामान की खूब मांग रहेगी। बाजार एक्सपर्ट बताते हैं कि इस बार सभी तरह के बाजारों में रौनक बनी हुई है। लोगों की परचेजिंग पॉवर यह बता रही है कि महंगाई काबू में है, इससे जरूरत और निवेश की दृष्टि से लोग सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। बीते माह 22 सितंबर से कई वस्तुओं (जीएसटी रिफॉर्म के चलते) के दाम कम हो गए हैं।

बर्तन हो गए सस्ते, 7 फीसदी महंगाई घटी

22 सितंबर से पहले बर्तनों पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था जिसे घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। इससे सीधे 7 फीसदी की कमी आ गई है। बर्तन कारोबारी अशोक तेजवानी का कहना है कि जीएसटी घटने से बर्तन बाजार में व्यापक उठाव आएगा। धनतेरस से एक दिन पहले अच्छी बुकिंग रही।

चांदी के सिक्कों के भाव

  • 5 ग्राम: 1000 रुपए
  • 10 ग्राम: 2000 रुपए
  • 20 ग्राम: 4000 रुपए
  • 50 ग्राम: 10,000 रुपए
  • 100 ग्राम : 20,000 रुपए

सोने के सिक्कों के भाव

  • 5 मिलीग्राम: 7425 रुपए
  • 1 ग्राम: 14175 रुपए
  • 2 ग्राम: 28350 रुपए
  • 5 ग्राम: 69525 रुपए
  • 10 ग्राम: 1,39050 रुपए

बर्तनों के भाव (रुपए किलो)

  • 200/400 रुपए स्टील के बर्तन
  • 700/1000 रुपए पीतल के बर्तन
  • 300/450 रुपए एल्यूमीनियम के बर्तन
  • 1000/1500 रुपए तांबा के बर्तन

ये भी पढ़ें

सावधान… मिठाई-नमकीन सब में मिलावट, हर 30 में से 1 फूड सैंपल घटिया
भोपाल
MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 08:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Agar Malwa / सज गए बाजार, जानिए सोने-चांदी के सिक्कों से लेकर बर्तन तक के ताजा भाव

बड़ी खबरें

View All

अगार मालवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में तड़प-तड़प कर कर्मचारी की उखड़ी सांसें लेकिन कुर्सी से नहीं उठा मालिक, देखें वीडियो

agar malwa
अगार मालवा

बड़े सियासी उलटफेर के संकेत! भाजपा नेता की कार में बैठे जीतू पटवारी, बढ़ी सरगर्मी

Congress claims 150 children died in MP
अगार मालवा

एमपी में मछली पकड़ने गए थे युवक और पकड़ लिया मगरमच्छ…

agar malwa
अगार मालवा

‘माता-पिता की मर्जी से हो लव और कोर्ट मैरिज’, करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही बड़ी बात

Karni Sena Parivar parents consent in love and court marriages mp news
अगार मालवा

कैटामाइन ड्रग्स कांड में फंसे भाजपा नेता को पार्टी ने किया बाहर, बड़े नेताओं से था ताल्लुक!

bjp expels rahul Anjana ketamine drugs case agar mp news
अगार मालवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.