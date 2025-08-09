एमपी के इस जिले में खुल रहा बड़ा कारखाना, किसानों को उपज के मिलेंगे चार गुना दाम

Kisan- मध्यप्रदेश के किसानों के लाभार्थ कंपनियों को राज्य में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश के आगर मालवा जिले में करीब 4 हजार करोड़ का निवेश हो रहा है। यहां आलू से जुड़े उत्पादों का बड़ा कारखाना स्थापित होने वाला है। जो किसान उपज के रूप में आलू उगाएंगे, उन्हें चार गुना ज्यादा दाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को बाबा बैजनाथ महादेव धाम में रक्षाबंधन कार्यक्रम में यह बात बताई। श्रावण पर्व के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बहनों से राखी बंधवाई, उन्हें मिठाई खिलाई, उपहार दिए और सावन के झूले में भी झुलाया। उन्होंने दिव्यांगजनों को उपकरण भी वितरित किए।