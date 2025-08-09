एमपी के इस जिले में खुल रहा बड़ा कारखाना, किसानों को उपज के मिलेंगे चार गुना दाम

Kisan- मध्यप्रदेश के किसानों के लाभार्थ कंपनियों को राज्य में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश के आगर मालवा जिले में करीब 4 हजार करोड़ का निवेश हो रहा है। यहां आलू से जुड़े उत्पादों का बड़ा कारखाना स्थापित होने वाला है। जो किसान उपज के रूप में आलू उगाएंगे, उन्हें चार गुना ज्यादा दाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को बाबा बैजनाथ महादेव धाम में रक्षाबंधन कार्यक्रम में यह बात बताई। श्रावण पर्व के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बहनों से राखी बंधवाई, उन्हें मिठाई खिलाई, उपहार दिए और सावन के झूले में भी झुलाया। उन्होंने दिव्यांगजनों को उपकरण भी वितरित किए।
कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने कहा कि आने वाला समय महिलाओं का ही है। राज्य की विधानसभा हो या देश की लोकसभा, सबमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने वाला है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना का जिक्र करते हुए कहा कि विरोधियों की बातों में न आएं। बहनों को हर महीने 1250 रूपए मिल रहे हैं। रक्षाबंधन को 250 रूपए शगुन के रूप में दिए। दीपावली की भाईदूज से लाड़ली बहनों को हर महीने 1500 रूपए देंगे। इसी तरह राशि बढ़ाते हुए वर्ष 2028 तक बहनों को 3000 रूपए महीने देंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आगर-मालवा जिले की तकदीर और तस्वीर जल्दी बदलने वाली है। यहां करीब 4 हजार करोड़ की बड़ी राशि का निवेश हो रहा है। यहां आलू से जुड़े उत्पादों का बड़ा कारखाना स्थापित होने वाला है। इससे यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। किसानों को उनके द्वारा उगाए जा रहे आलू की लागत से चार गुना ज्यादा कीमत मिलेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का बड़ा लाभ आगर-मालवा जिले को भी मिलेगा। इससे जिले के हर एक गांव और कस्बे को पीने का पानी मिलेगा, साथ ही यहां के एक-एक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि आगर-मालवा जिले को जल्द ही रेल की सौगात भी मिलेगी। इस संबंध में केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से चर्चा हुई है।
आगर-मालवा जिले के थाना आगर-मालवा और एसडीओपी ऑफिस आगर-मालवा को आईएसओ प्रमाण-पत्र मिलने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हर्ष जताया। कार्यक्रम में विधायक आगर-मालवा माधौसिंह गेहलोत, शाजापुर विधायक अरूण भीमावद भी उपस्थित थे।