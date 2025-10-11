Patrika LogoSwitch to English

अगार मालवा

एमपी में तड़प-तड़प कर कर्मचारी की उखड़ी सांसें लेकिन कुर्सी से नहीं उठा मालिक, देखें वीडियो

mp news: गोदाम में काम करते वक्त कर्मचारी को आया हार्ट अटैक, कुर्सी पर तड़पता रहा कर्मचारी पर मालिक ने नहीं दिखाई मानवीयता...।

less than 1 minute read

अगार मालवा

image

Shailendra Sharma

Oct 11, 2025

agar malwa

worker dies by heart attack in warehouse owner did not notice once

mp news: मध्यप्रदेश के आगर मालवा से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कर्मचारी अपने मालिक के सामने तड़पता रहा और तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया लेकिन इसके बावजूद मालिक पास ही कुर्सी पर बैठे बैठे सब देखता रहा उसने कुर्सी से उठने की तक जहमत नहीं उठाई। पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुई है और इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मालिक की जमकर आलोचना कर रहे हैं।

देखें वीडियो-

तड़पता रहा कर्मचारी, कुर्सी से नहीं उठा मालिक

मामला आगर मालवा जिले के सुसनेर स्थित तिरुपति ट्रेडर्स का बताया जा रहा है। यहां काम कर रहे कर्मचारी रफीक को अचानक सीने में दर्द हुआ और वह कुर्सी पर गिर पड़ा। वीडियो में दिख रहा है कि वो 5 मिनट तक वह दर्द से तड़पता रहा लेकिन पास ही बैठा मालिक अपनी कुर्सी से उठा तक नहीं। शुरुआत में कर्मचारी रफीक कुर्सी पर बैठता और तड़पता दिख रहा है, कुछ देर बाद साथी कर्मचारियों की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसकी मदद के लिए आते हैं लेकिन मालिक सबकुछ देखते हुए भी अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है और मोबाइल चलाता रहता है।

अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

बताया गया है कि कर्मचारी रफीक को साथी कर्मचारी अस्पताल लेकर भी गए थे लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी और डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया। रफीक की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब रफीक के परिजन व समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि अगर मालिक वक्त रहते रफीक को अस्पताल पहुंचा देता तो उसकी जान बच सकती थी। समाज के लोगों ने मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है।

11 Oct 2025 05:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Agar Malwa / एमपी में तड़प-तड़प कर कर्मचारी की उखड़ी सांसें लेकिन कुर्सी से नहीं उठा मालिक, देखें वीडियो

अगार मालवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

