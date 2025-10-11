एमपी में तड़प-तड़प कर कर्मचारी की उखड़ी सांसें लेकिन कुर्सी से नहीं उठा मालिक, देखें वीडियो

मामला आगर मालवा जिले के सुसनेर स्थित तिरुपति ट्रेडर्स का बताया जा रहा है। यहां काम कर रहे कर्मचारी रफीक को अचानक सीने में दर्द हुआ और वह कुर्सी पर गिर पड़ा। वीडियो में दिख रहा है कि वो 5 मिनट तक वह दर्द से तड़पता रहा लेकिन पास ही बैठा मालिक अपनी कुर्सी से उठा तक नहीं। शुरुआत में कर्मचारी रफीक कुर्सी पर बैठता और तड़पता दिख रहा है, कुछ देर बाद साथी कर्मचारियों की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसकी मदद के लिए आते हैं लेकिन मालिक सबकुछ देखते हुए भी अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है और मोबाइल चलाता रहता है।