Breaking- एमपी में बीजेपी को बड़ा झटका, पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुईं महिला नेत्री

पार्षदों ने कहा परिषद में ई-रिक्शा की खरीदी से लेकर लोहे की हाथ गाड़ियों, स्ट्रीट लाइटों और मरमत कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। 2022-23 में नगर परिषद ने 22 लाख लाइट खरीदी गई। इसके बाद दो वर्षों में 8 लाख रुपये की लाइट खरीदी गई। इतना ही नहीं, अगस्त में 10 लाख की लागत की लाइट चोरी हो जाना भी गंभीर सवाल खड़े करता है। मरमत के नाम पर दो वर्ष में 20 लाख का भुगतान किया गया, लेकिन वास्तविक सुधार कार्य दिखाई नहीं देते। सफाई कर्मचारियों और अन्य निकाय कर्मचारियों से वेतन वृद्धि दिलाने के नाम पर वसूली का आरोप लगाया।