पुलिस के साथ बीच सड़क पर खड़े थे यमराज, लोगों को ऑन स्पॉट पहना रहे थे हार

Unique Road Safety Campaign :मध्य प्रदेश के आगर मालवा से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहां यातायात पुलिस ने यमराज के साथ सड़क पर यातायात जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को सम्मानित किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नियम तोड़ने वाले चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।