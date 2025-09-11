Patrika LogoSwitch to English

अगार मालवा

पुलिस के साथ बीच सड़क पर खड़े थे यमराज, लोगों को ऑन स्पॉट पहना रहे थे हार

Unique Road Safety Campaign : पुलिस के साथ यमराज ने चलाया सड़क सुरक्षा अभियान। ट्रैफिक नियमों का पालन करने वालों का सड़क पर किया सम्मान। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी हुई। प्रदेश में 8 से 22 सितंबर तक चल रहा सड़क सुरक्षा अभियान।

अगार मालवा

Faiz Mubarak

Sep 11, 2025

Unique Road Safety Campaign
पुलिस के साथ सड़क पर यमराज (Photo Source- Patrika)

Unique Road Safety Campaign :मध्य प्रदेश के आगर मालवा से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहां यातायात पुलिस ने यमराज के साथ सड़क पर यातायात जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को सम्मानित किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नियम तोड़ने वाले चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

आपको बता दें कि, राजधानी भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेशभर में 8 से 22 सितंबर के बीच यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आगर ज़िला मुख्यालय के बड़ौद रोड चौराहे पर यातायात पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क पर अनोखा नजारा देखने वालों की भारी भीड़ लग गई।

नियम मानकर वाहन चलाने वालों को पहनाई माला, तोड़ने वालों का कटा चालान

लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पुलिसकर्मी ने यमराज का गेटअप धारण करवाया, जिसने राहगीरों को यातायात नियमों की अहमियत समझाई। इस दौरान हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने वालों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही जो लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, उन पर पुलिस ने मौके पर कार्यवाही की।

अभियान का उद्देश्य

पुलिस के साथ सड़क पर यमराज (Photo Source- Patrika)

यातायात प्रभारी जगदीश यादव का कहना है कि, इस तरह के अभियान का मकसद लोगों को जागरूक करना है। ताकि, सड़क हादसों पर काबू पाया जा सके और लोग सुरक्षित सफर कर सकें।

Published on:

11 Sept 2025 01:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Agar Malwa / पुलिस के साथ बीच सड़क पर खड़े थे यमराज, लोगों को ऑन स्पॉट पहना रहे थे हार

