पुलिस के साथ बीच सड़क पर खड़े थे यमराज, लोगों को ऑन स्पॉट पहना रहे थे हार

Unique Road Safety Campaign :मध्य प्रदेश के आगर मालवा से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहां यातायात पुलिस ने यमराज के साथ सड़क पर यातायात जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को सम्मानित किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नियम तोड़ने वाले चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
आपको बता दें कि, राजधानी भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेशभर में 8 से 22 सितंबर के बीच यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आगर ज़िला मुख्यालय के बड़ौद रोड चौराहे पर यातायात पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क पर अनोखा नजारा देखने वालों की भारी भीड़ लग गई।
लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पुलिसकर्मी ने यमराज का गेटअप धारण करवाया, जिसने राहगीरों को यातायात नियमों की अहमियत समझाई। इस दौरान हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने वालों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही जो लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, उन पर पुलिस ने मौके पर कार्यवाही की।
यातायात प्रभारी जगदीश यादव का कहना है कि, इस तरह के अभियान का मकसद लोगों को जागरूक करना है। ताकि, सड़क हादसों पर काबू पाया जा सके और लोग सुरक्षित सफर कर सकें।