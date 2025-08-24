Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

आगरा

एक करोड़ की रिश्वत नहीं डिगा पाई इंस्पेक्टर का ईमान, दवा कारोबारी को आपरेशन ट्रैप में दबोचा

दवा के अवैध सिंडिकेट को तोड़ने के लिए एसटीएफ ने गजब की प्लानिंग की। एसटीएफ के इंस्पेक्टर यतींद्र शर्मा ने आपरेशन ट्रैप चलाया और दवा कारोबारी को 1 करोड़ की रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया।

आगरा

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 24, 2025

इंस्पेक्टर यतींद्र शर्मा ने दवा व्यापारी को एक करोड़ की रिश्वत के साथ किया गिरफ्तार, PC- x @madanjournalist

आगरा : दवा के फर्जी सिंडिकेट को तोड़ने के लिए एसटीएफ ने एक जाल बिछाया। एसटीएफ के इंस्पेक्टर यतींद्र शर्मा ने इस पूरे जाल का ताना बाना बुना और इसकी जानकारी अपने अधिकारियों को दी। एडीशनल एसपी राकेश यादव की अगुवाई में इंस्पेक्टर यतींद्र शर्मा ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।

कैंट स्टेशन पर नकली दवाओं की खेप से शुरू हुआ खेल

कैंट रेलवे स्टेशन पर नकली दवाओं की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद STF और औषधि विभाग की टीमें दवा बाजार में लगातार छापेमारी कर रही थीं। इसी दौरान दवा कारोबारी हिमांशु अग्रवाल ने STF इंस्पेक्टर यतींद्र शर्मा को एक करोड़ रुपये की रिश्वत का लालच दिया, ताकि वह जांच से बच सके। लेकिन इंस्पेक्टर शर्मा, जो पूर्व में एंटी करप्शन यूनिट में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, ने इस ऑफर को अपने जाल में बदल दिया।

ये भी पढ़ें

पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपी का हाफ-एनकाउंटर, पुलिस बोली – भागने की कोशिश की, पिस्टल छीना
नोएडा
image

चार घंटे में जुटाए एक करोड़, फिर पहुंचा कोतवाली

STF ने इस ऑपरेशन को पूरी गोपनीयता के साथ अंजाम दिया और इसे आपरेशन ट्रैप नाम दिया। इंस्पेक्टर शर्मा ने कारोबारी से लगातार संपर्क बनाए रखा और उसे विश्वास दिलाया कि मामला 'सेट' हो सकता है। इस बीच, उन्होंने एडीशनल एसपी राकेश यादव और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश को मामले की पूरी जानकारी दी। दोपहर 12 बजे से शुरू हुए ऑपरेशन में चार घंटे के भीतर हिमांशु ने एक करोड़ रुपये इकट्ठा कर लिए और कोतवाली क्षेत्र में पहुंच गया। बैगों में 500-500 के नोट भरे थे। STF की टीम, जिसमें बस्ती के सहायक आयुक्त औषधि भी शामिल थे, ने मौके पर ही उसे धर दबोचा।

नोटों के ढेर देख पुलिस भी हैरान

कोतवाली थाने में जब बैग खोले गए, तो नोटों का ढेर देख पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। रकम इतनी ज्यादा थी कि देर रात नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। इस ऑपरेशन में STF के हेड कांस्टेबल अंकित गुप्ता, प्रशांत चौहान, अमित सिंह, दिनेश गौतम और कांस्टेबल हरपाल ने अहम भूमिका निभाई।

कई फोन आए, लेकिन इंस्पेक्टर का ईमान नहीं डिगा

हिमांशु अग्रवाल ने कई लोगों से फोन करवाकर और वाट्सएप पर सीधे बात करके इंस्पेक्टर यतींद्र शर्मा को मैनेज करने की कोशिश की। उसका मानना था कि मामला सेट हो गया है। लेकिन इंस्पेक्टर शर्मा ने अपनी चतुराई से कारोबारी को जाल में फंसाया और अधिकारियों के साथ मिलकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।

प्रदेश में रिश्वत की सबसे बड़ी कार्रवाई

STF की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। अलग-अलग यूनिट्स द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए किए गए ट्रैप में इतनी बड़ी रकम की बरामदगी पहले कभी नहीं हुई। हिमांशु अग्रवाल से पूछताछ में नकली दवा सिंडिकेट से जुड़े अन्य कारोबारियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

ये भी पढ़ें

वो कोई चमत्कारी नहीं… मेरे एक संस्कृत श्लोक का अर्थ समझा दें, प्रेमानंद महाराज को यह क्या बोल गए संत रामभद्राचार्य
मथुरा
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 04:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / एक करोड़ की रिश्वत नहीं डिगा पाई इंस्पेक्टर का ईमान, दवा कारोबारी को आपरेशन ट्रैप में दबोचा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.