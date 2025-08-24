एक करोड़ की रिश्वत नहीं डिगा पाई इंस्पेक्टर का ईमान, दवा कारोबारी को आपरेशन ट्रैप में दबोचा

STF ने इस ऑपरेशन को पूरी गोपनीयता के साथ अंजाम दिया और इसे आपरेशन ट्रैप नाम दिया। इंस्पेक्टर शर्मा ने कारोबारी से लगातार संपर्क बनाए रखा और उसे विश्वास दिलाया कि मामला 'सेट' हो सकता है। इस बीच, उन्होंने एडीशनल एसपी राकेश यादव और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश को मामले की पूरी जानकारी दी। दोपहर 12 बजे से शुरू हुए ऑपरेशन में चार घंटे के भीतर हिमांशु ने एक करोड़ रुपये इकट्ठा कर लिए और कोतवाली क्षेत्र में पहुंच गया। बैगों में 500-500 के नोट भरे थे। STF की टीम, जिसमें बस्ती के सहायक आयुक्त औषधि भी शामिल थे, ने मौके पर ही उसे धर दबोचा।