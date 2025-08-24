वो कोई चमत्कारी नहीं… मेरे एक संस्कृत श्लोक का अर्थ समझा दें, प्रेमानंद महाराज को यह क्या बोल जगद्गुरु रामभद्राचार्य

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को चमत्कारी मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा, 'प्रेमानंद को मैं चमत्कारी नहीं मानता। वो मेरे सामने एक अक्षर संस्कृत बोलकर दिखा दें या मेरे संस्कृत श्लोक का अर्थ समझा दें। वो तो मेरे बालक के समान हैं। शास्त्र का ज्ञान जिसे हो, वही चमत्कार है।' उन्होंने किडनी दान के मुद्दे पर कहा, 'किडनी का डायलिसिस तो होता रहता है। जो वो करना चाहते हैं, उन्हें करने दें। सेलेब्रिटी अपनी इमेज चमकाने के लिए उनके पास जाते हैं। वृंदावन, अयोध्या सब तो हैं।'