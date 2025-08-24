Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मथुरा

वो कोई चमत्कारी नहीं… मेरे एक संस्कृत श्लोक का अर्थ समझा दें, प्रेमानंद महाराज को यह क्या बोल जगद्गुरु रामभद्राचार्य

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने एक यूट्यूब चैनल से वार्तालाप के दौरान प्रेमानंद जी महाराज पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें कोई चमत्कारी नहीं मानता। आइए जानते हैं पूरा मामला...।

मथुरा

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 24, 2025

वृंदावन : वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। राज कुंद्रा, विराट कोहली जैसी कई मशहूर हस्तियां उनके वृंदावन आश्रम आते हैं और साथ ही एकांतिक वार्तालाप करते हैं। हाल ही में राज कुंद्रा द्वारा प्रेमानंद महाराज को किडनी दान करने की पेशकश ने सुर्खियां बटोरीं। इस पर भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने इसे सस्ता पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। इस विवाद के बीच एक यूट्यूब चैनल से वार्तालाप के बीच उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी।

'प्रेमानंद मेरे लिए बालक समान, चमत्कारी नहीं'

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को चमत्कारी मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा, 'प्रेमानंद को मैं चमत्कारी नहीं मानता। वो मेरे सामने एक अक्षर संस्कृत बोलकर दिखा दें या मेरे संस्कृत श्लोक का अर्थ समझा दें। वो तो मेरे बालक के समान हैं। शास्त्र का ज्ञान जिसे हो, वही चमत्कार है।' उन्होंने किडनी दान के मुद्दे पर कहा, 'किडनी का डायलिसिस तो होता रहता है। जो वो करना चाहते हैं, उन्हें करने दें। सेलेब्रिटी अपनी इमेज चमकाने के लिए उनके पास जाते हैं। वृंदावन, अयोध्या सब तो हैं।'

ये भी पढ़ें

पापा ने मम्मा को लाइटर से … 7 साल के बेटे ने बताया मंजर, विवाहिता को पति और सास ने जिंदा जलाया
ग्रेटर नोएडा
image

रामभद्राचार्य ने स्पष्ट किया कि उनका प्रेमानंद से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन वे उन्हें विद्वान या चमत्कारी नहीं मानते। उन्होंने कहा, 'चमत्कार उसे कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा कर सके। उनकी लोकप्रियता अच्छी है, लेकिन यह कुछ पलों की होती है। यह कहना कि वो चमत्कारी हैं, मुझे स्वीकार्य नहीं।'

गांधी जी के विचारों पर भी बोले रामभद्राचार्य

प्रेमानंद महाराज के गांधी जी के विचारों को उद्धृत करने पर, जिसमें उन्होंने सभी धर्मों और जातियों को समान बताया, रामभद्राचार्य ने असहमति जताई। उन्होंने कहा, 'बड़े लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं। गांधी जी के कारण ही देश का विभाजन हुआ। वे जवाहरलाल नेहरू से बहुत प्यार करते थे और उनकी गलतियों को चुपचाप सह लेते थे। पहली बात तो यह कि कोई धर्म है ही नहीं।'

ये भी पढ़ें

विधायक से बोला डाक्टर, ‘आप जैसे बहुत देखे, तमाशा मत बनाइए, नौकरी करनी होगी करूंगा, नहीं तो…
गाजीपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 01:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / वो कोई चमत्कारी नहीं… मेरे एक संस्कृत श्लोक का अर्थ समझा दें, प्रेमानंद महाराज को यह क्या बोल जगद्गुरु रामभद्राचार्य

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.