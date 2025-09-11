फेसबुक की महिला दोस्त ने युवक को होटल में बुलाकर दिया खौफनाक घटना का अंजाम, कैसे पलटा पूरा खेल?

आगरा जिले के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर-7 के रहने वाले सचिन सिंह ने बताया कि फेसबुक पर एक युवक से बातचीत शुरू हुई थी। युवक ने शादी की बात कर मुलाकात तय की और 7 सितंबर को आईएसबीटी क्षेत्र के एक होटल में बुलाया। वहां एक युवती और युवक ने मुलाकात कराई। इसी दौरान होटल के स्टाफ ने उसे नशे जैसा पेय पिला दिया। आरोप है कि इसके बाद सचिन का युवती के साथ आपत्तिजनक वीडियो बना लिया गया। वीडियो के आधार पर पहले 5 लाख रुपये की मांग की गई। मजबूर होकर पीड़ित ने दो लाख रुपये ट्रांसफर भी कर दिए। बाद में रकम बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई। घर पर कानूनी नोटिस भी भेजा गया। आरोपियों ने धमकी दी कि वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। इसे लेकर युवती थाने नहीं जाएगी।