फेसबुक की महिला दोस्त ने युवक को होटल में बुलाकर दिया खौफनाक घटना का अंजाम, कैसे पलटा पूरा खेल?

सोशल मीडिया फ्रेंडशिप के नाम पर आगरा में रची गई खतरनाक साजिश। होटल में बुलाकर युवक को जाल में फंसाया गया। और फिर शुरू हुई ब्लैकमेलिंग। आखिरकार कैसे पलटा पूरा खेल? पढ़ें पूरी कहानी…

Mahendra Tiwari

Sep 11, 2025

आगरा में ऑनलाइन दोस्ती का खौफनाक अंजाम सामने आया है। फेसबुक पर शुरू हुई जान-पहचान युवक के लिए जाल बन गई। होटल में बुलाकर उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। फिर 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगकर ब्लैकमेल किया जाने लगा। मामला तब खुला जब पीड़ित ने साहस दिखाकर एक आरोपी को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया।

आगरा जिले के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर-7 के रहने वाले सचिन सिंह ने बताया कि फेसबुक पर एक युवक से बातचीत शुरू हुई थी। युवक ने शादी की बात कर मुलाकात तय की और 7 सितंबर को आईएसबीटी क्षेत्र के एक होटल में बुलाया। वहां एक युवती और युवक ने मुलाकात कराई। इसी दौरान होटल के स्टाफ ने उसे नशे जैसा पेय पिला दिया। आरोप है कि इसके बाद सचिन का युवती के साथ आपत्तिजनक वीडियो बना लिया गया। वीडियो के आधार पर पहले 5 लाख रुपये की मांग की गई। मजबूर होकर पीड़ित ने दो लाख रुपये ट्रांसफर भी कर दिए। बाद में रकम बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई। घर पर कानूनी नोटिस भी भेजा गया। आरोपियों ने धमकी दी कि वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। इसे लेकर युवती थाने नहीं जाएगी।

पीड़ित ने एक जालसाज को कचहरी से पकड़ा

बुधवार को सचिन नोटिस का जवाब देने दीवानी पहुंचा तो ब्लैकमेल करने वाले युवक भी उसके पीछे-पीछे आ गए। मौके की नजाकत भांपकर सचिन ने वकीलों की मदद से एक आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस चौकी में सौंप दिया। डीसीपी सिटी सोनम कुमार के अनुसार, पीड़ित की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

Updated on:

11 Sept 2025 11:01 am

Published on:

11 Sept 2025 11:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / फेसबुक की महिला दोस्त ने युवक को होटल में बुलाकर दिया खौफनाक घटना का अंजाम, कैसे पलटा पूरा खेल?

