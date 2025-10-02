आगरा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी में डूबे 7 युवक, परिवार की महिलाएं-लड़कियां मां दुर्गा को पकड़कर आंसू बहाती रहीं

हादसा दोपहर करीब ढाई बजे हुआ। खेरागढ़ के डूंगरवाला उंटगन नदी में लोग दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने आए थे। महिलाएं नदी किनारे रुक गई थीं, लेकिन युवक प्रतिमा को लेकर नदी में चले गए। अचानक 7 युवक तेज बहाव में डूब गए। कुछ ने प्रतिमा छोड़कर बाहर आने की कोशिश की, लेकिन 6 युवक बह गए।