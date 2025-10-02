Patrika LogoSwitch to English

आगरा

आगरा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी में डूबे 7 युवक, परिवार की महिलाएं-लड़कियां मां दुर्गा को पकड़कर आंसू बहाती रहीं

Agra News: आगरा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 7 युवक नदी में डूब गए। एक युवक को बचा लिया गया, जबकि 6 अभी लापता हैं। परिजन प्रतिमा के सामने आंसू बहाते नजर आए।

2 min read

आगरा

image

Mohd Danish

Oct 02, 2025

agra durga idol immersion accident seven boys drowned

आगरा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी में डूबे 7 युवक | AI Generated Image

Seven boys drowned in Agra: आगरा के खेरागढ़ थाना क्षेत्र की डूंगरवाला उंटगन नदी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। नदी में उतरने वाले 7 युवक अचानक तेज बहाव में बह गए। जिससे मौके पर चीख-पुकार मच गई।

पुलिस ने लिया तत्काल एक्शन

सूचना मिलते ही खेरागढ़ थाना प्रभारी मदन सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मदन सिंह ने वर्दी उतारकर खुद नदी में छलांग लगाई और भोला नामक युवक को नदी से बाहर निकाल लिया। हालांकि उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। 6 अन्य युवक अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है।

परिवार की महिलाओं का बुरा हाल

घाट पर मौजूद परिवार की महिलाएं और लड़कियां मां दुर्गा की प्रतिमा को पकड़कर आंसू बहाती रहीं। हाथ जोड़कर सलामती की प्रार्थना करती रहीं। यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए दिल दहला देने वाला था।

डीएम ने लिया रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा

डीसीपी वेस्ट अतुल शर्मा और चेयरमैन सुधीर गर्ग भी घटनास्थल पर पहुंचे। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। गोताखोरों की मदद से लापता युवकों की खोज जारी है।

नदी के तेज बहाव में बह गए युवक

हादसा दोपहर करीब ढाई बजे हुआ। खेरागढ़ के डूंगरवाला उंटगन नदी में लोग दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने आए थे। महिलाएं नदी किनारे रुक गई थीं, लेकिन युवक प्रतिमा को लेकर नदी में चले गए। अचानक 7 युवक तेज बहाव में डूब गए। कुछ ने प्रतिमा छोड़कर बाहर आने की कोशिश की, लेकिन 6 युवक बह गए।

लापता युवकों की पहचान

लापता युवकों में सचिन महावीर (15) पुत्र रामवीर सिंह, ओके (18) पुत्र किशन सिंह, भगवती (20) पुत्र मुरारीलाल, हरेश (20) पुत्र यादव, गगन (17) और ओमपाल (19) शामिल हैं। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गोताखोरों की टीम लगाई है और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है।

प्रतिमा के सामने परिजनों का दर्दनाक दृश्य

लड़के जिस प्रतिमा का विसर्जन करने आए थे, वह नदी के बीच में छोड़ दी गई। हादसे के बाद परिजन प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर सलामती की प्रार्थना करते रहे। पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

बीच नदी में प्रवेश निषेध

डीसीपी वेस्ट अतुल शर्मा ने बताया कि पुलिस ने विसर्जन स्थल उंटगन नदी पुल के नीचे बनाया था। युवकों को पहले बीच नदी में जाने से मना किया गया था। इसके बावजूद वे कैला देवी की ओर जा रहे थे और रास्ते में ही डूंगरवाला गांव स्थित नदी किनारे विसर्जन किया। इस दौरान यह हादसा हुआ।

02 Oct 2025 04:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / आगरा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी में डूबे 7 युवक, परिवार की महिलाएं-लड़कियां मां दुर्गा को पकड़कर आंसू बहाती रहीं

