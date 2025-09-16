अकेलापन दूर करने के चक्कर में फंस गया लड़का! युवतियों ने बनाया निर्वस्त्र वीडियो और फिर शुरू हुआ…

लड़के के पिता का कहना है कि घटना की वजह से लड़का डिप्रेशन में चला गया। उसने घर से कहीं भी आना-जाना बंद कर दिया। उससे जब पूछा गया तो उसने पूरी घटना की जानकारी दी। लड़के ने पिता को बताया कि उसने डेटिंग App डाउनलोड कर लिया था। ये App प्ले स्टोर या App स्टोर पर नहीं है। App का लिंक उसके पास आया था। जिस पर क्लिक कर उसने फोन में App को डाउनलोड किया। इसके बाद उसकी अलग-अलग लड़कियों से बातचीत होने लगी। लड़के के मुताबिक, बातचीत के दौरान लड़कियां निर्वस्त्र हो जाती और उसे भी निर्वस्त्र होने को कहती। एक दो-बार उससे भूल हो गई और इसी दौरान उसका वीडियो बना लिया गया। इसके बाद उसे पैसे देने के लिए ब्लैकमेल किया गया।