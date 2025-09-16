Patrika LogoSwitch to English

अकेलापन दूर करने के चक्कर में फंस गया लड़का! युवतियों ने बनाया निर्वस्त्र वीडियो और फिर शुरू हुआ…

UP Crime: अकेलापन दूर करने के चक्कर में एक लड़का फंस गया। युवतियों ने उसका निर्वस्त्र वीडियो बना लिया। जानिए पूरा सनसनीखेज मामला क्या है?

आगरा

Harshul Mehra

Sep 16, 2025

UP Crime
आगरा में डेटिंग App के जरिए छात्र से की गई ब्लैकमेलिंग। फोटो सोर्स-Ai

UP Crime: उत्तर प्रदेश के आगरा में एक 11वीं कक्षा का छात्र डेटिंग App के चक्कर में फंस गया। जिसके बाद छात्र से रुपयों की मांग की गई। छात्र के पिता ने मामले को लेकर केस दर्ज करवाया है।

छात्र को निर्वस्त्र कर बनाया वीडियो और ब्लैकमेलिंग

दरअसल, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए 11वीं के छात्र ने डेटिंग App की मदद ली। इस App के जरिए छात्र ने वीडियो कॉल से युवतियों से बातचीत की। ये बातचीत धीरे-धीरे अश्लीलता में बदल गई। बातचीत के दौरान युवतियों ने छात्र का निर्वस्त्र वीडियो बना लिया। इसके बाद 16 साल के छात्र को ब्लैकमेल किया गया। छात्र के पिता ने IT एक्ट, रंगदारी और गाली-गलौज की धारा के तहत मामला दर्ज करवाया है।

लिंक से की थी छात्र ने App डाउनलोड

लड़के के पिता का कहना है कि घटना की वजह से लड़का डिप्रेशन में चला गया। उसने घर से कहीं भी आना-जाना बंद कर दिया। उससे जब पूछा गया तो उसने पूरी घटना की जानकारी दी। लड़के ने पिता को बताया कि उसने डेटिंग App डाउनलोड कर लिया था। ये App प्ले स्टोर या App स्टोर पर नहीं है। App का लिंक उसके पास आया था। जिस पर क्लिक कर उसने फोन में App को डाउनलोड किया। इसके बाद उसकी अलग-अलग लड़कियों से बातचीत होने लगी। लड़के के मुताबिक, बातचीत के दौरान लड़कियां निर्वस्त्र हो जाती और उसे भी निर्वस्त्र होने को कहती। एक दो-बार उससे भूल हो गई और इसी दौरान उसका वीडियो बना लिया गया। इसके बाद उसे पैसे देने के लिए ब्लैकमेल किया गया।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

छात्र के मुताबिक, जब उससे पैसे मांगे गए तो उसने App को फोन से डिलीट कर दिया। इसके बाद उसके पास अजय नाम के युवक का फोन आया। इस फोन पर अजय ने छात्र को बदनाम करने की धमकियां दीं। हालांकि मामले में अबतक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले की जांच में पुलिस टीम जुटी हुई है।

संबंधित विषय:

#Crime

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 01:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / अकेलापन दूर करने के चक्कर में फंस गया लड़का! युवतियों ने बनाया निर्वस्त्र वीडियो और फिर शुरू हुआ…

