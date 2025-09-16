Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

UPPSC APO Vacancy 2025: 182 पदों के लिए आज से कर सकते हैं आवेदन; क्या होनी चाहिए योग्यता?

UPPSC APO Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC ) ने APO के 182 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जानिए परीक्षा के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए?

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 16, 2025

UPPSC 182 APO Vacancy 2025
APO के 182 पदों के लिए आज से कर सकते हैं आवेदन। फोटो सोर्स-Ai

UPPSC 182 APO Vacancy 2025: सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) के 182 पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC ) ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आज (मंगलवार, 16 सितंबर) से आवेदन कर सकते हैं।

कब है आवेदन की अंतिम तिथि

ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने और आवेदन स्वीकार करने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है। इसके अलावा 24 अक्टूबर आवेदन में सुधार और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि तय की गई है।

UPPSC APO के लिए उम्र सीमा क्या है?

एक जुलाई को न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 साल उम्र वाले अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

UPPSC APO के लिए योग्यता?

APO परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से लॉ की डिग्री में उत्तीर्ण होना चाहिए।

इससे पहले 2022 में आई थी भर्ती

बता दें कि आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन उपलब्ध रहेगा। इसमें परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाणपत्रों का प्रोफॉर्मा, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, परीक्षा-योजना एवं पाठ्यक्रम, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश उपलब्ध होंगे। 2022 में इससे पहले APO की भर्ती आई थी।

कैसे कर सकते हैं UPPSC APO के लिए आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा।

अब वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद मांगी गई जानकारी को दर्ज करें।

अब डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।

फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारी को ध्यान से पढ़कर क्रॉस चेक कर लें।

इसके बाद फॉर्म सबमिट कर प्रिंट आउट ले लें।

Published on:

16 Sept 2025 11:24 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UPPSC APO Vacancy 2025: 182 पदों के लिए आज से कर सकते हैं आवेदन; क्या होनी चाहिए योग्यता?

