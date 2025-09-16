UPPSC APO Vacancy 2025: 182 पदों के लिए आज से कर सकते हैं आवेदन; क्या होनी चाहिए योग्यता?

UPPSC 182 APO Vacancy 2025: सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) के 182 पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC ) ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आज (मंगलवार, 16 सितंबर) से आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने और आवेदन स्वीकार करने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है। इसके अलावा 24 अक्टूबर आवेदन में सुधार और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि तय की गई है।
एक जुलाई को न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 साल उम्र वाले अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
APO परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से लॉ की डिग्री में उत्तीर्ण होना चाहिए।
बता दें कि आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन उपलब्ध रहेगा। इसमें परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाणपत्रों का प्रोफॉर्मा, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, परीक्षा-योजना एवं पाठ्यक्रम, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश उपलब्ध होंगे। 2022 में इससे पहले APO की भर्ती आई थी।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा।
अब वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
इसके बाद मांगी गई जानकारी को दर्ज करें।
अब डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारी को ध्यान से पढ़कर क्रॉस चेक कर लें।
इसके बाद फॉर्म सबमिट कर प्रिंट आउट ले लें।