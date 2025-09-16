UPPSC APO Vacancy 2025: 182 पदों के लिए आज से कर सकते हैं आवेदन; क्या होनी चाहिए योग्यता?

बता दें कि आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन उपलब्ध रहेगा। इसमें परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाणपत्रों का प्रोफॉर्मा, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, परीक्षा-योजना एवं पाठ्यक्रम, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश उपलब्ध होंगे। 2022 में इससे पहले APO की भर्ती आई थी।