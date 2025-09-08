आगरा में बड़ा हादसा…बल्केश्वर मंदिर की दीवाल भरभरा कर गिरी, उफनाती यमुना में गिरे कई लोग…बचाव कार्य जारी

घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने किसी तरह मलबे में दबे लोगों को निकालने के साथ ही पुलिस को सूचित किया, हादसे की खबर मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी ताबड़तोड़ पहुंचने लगे और रेस्क्यू अभियान शुरू किए, घटना के समय पास ही मौजूद विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए, मेयर हेमलता दिवाकर और नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल भी मौके पर पहुंचकर हालात सम्हालने में लग गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर राहत-बचाव अभियान शुरू किया।दीवार के नीचे दबे छह लोगों को निकालकर अस्पताल भेजा गया है, वहीं यमुना में गिरे श्रद्धालुओं की तलाश के लिए 9 गोताखोर नदी में उतारे गए हैं। फिलहाल अभी नदी में गिरे लोगों की संख्या के बारे में आधिकारिक सूचना नहीं है।