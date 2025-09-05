बहन से बद्तमीजी पर खौल उठा भाई का खून, हाथ-पैर बांधकर कार की डिग्गी में उठा लाया

आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के गांव खेड़िया में गुरुवार को अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। बहन से बद्तमीजी करना एक शख्स को इतना भारी पड़ा कि उसके भाई ने उसे अगवा कर लिया। शख्स के हाथ-पैर बांधे और कार की डिग्गी में ठूंस कर उठा लाया। पुलिस के सामने जब कार की डिग्गी खोली गई तो अंदर बंधा हुआ हरदेव सिंह दिखाई दिया।
दरअसल, हरदेव सिंह का अपनी पत्नी लक्ष्मी से विवाद हुआ था। गुस्से में हरदेव ने लक्ष्मी की बेरहमी से पिटाई कर दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। लक्ष्मी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लक्ष्मी के बेटे निखिल को जब यह पता चला, तो वह कोटा से तुरंत वापस आया और अपनी मां की हालत देख कर बहुत नाराज हुआ। उसने अपने मामा राजपाल को सारी बात बताई।
अपनी बहन को पीटने की बात सुनकर राजपाल अपनी कार से खेड़िया गांव आ गया। यहां उसकी अपने जीजा हरदेव सिंह से बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि राजपाल और उसके भांजे निखिल ने मिलकर हरदेव के हाथ-पैर बांधे और उसे जबरन कार की डिग्गी में डाल लिया।
ग्रामीणों ने हरदेव को डिग्गी में डालते हुए देखकर कार का पीछा करना शुरू कर दिया। जब आरोपी पुलिस चौकी के पास से गुजरे तो उन्होंने खुद ही कार रोक दी।पुलिस ने जब कार की डिग्गी खोली तो अंदर बंधे हुए हरदेव सिंह को देखकर दंग रह गई। इसी दौरान, पीछा करते हुए ग्रामीण और हरदेव के रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए। दोनों पक्षों में पुलिस के सामने ही मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने स्थिति को संभाला और हरदेव को मुक्त कराया।
पुलिस ने बताया कि फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन साले राजपाल और उसके भांजे निखिल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हालांकि पत्रिका इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।