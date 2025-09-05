बहन से बद्तमीजी पर खौल उठा भाई का खून, हाथ-पैर बांधकर कार की डिग्गी में उठा लाया

ग्रामीणों ने हरदेव को डिग्गी में डालते हुए देखकर कार का पीछा करना शुरू कर दिया। जब आरोपी पुलिस चौकी के पास से गुजरे तो उन्होंने खुद ही कार रोक दी।पुलिस ने जब कार की डिग्गी खोली तो अंदर बंधे हुए हरदेव सिंह को देखकर दंग रह गई। इसी दौरान, पीछा करते हुए ग्रामीण और हरदेव के रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए। दोनों पक्षों में पुलिस के सामने ही मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने स्थिति को संभाला और हरदेव को मुक्त कराया।