बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला, मुख्य आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

आगरा : उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता सुमित दिवाकर पर हुए जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी सोहेल को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार देर रात हुई इस कार्रवाई में पुलिस की गोली सोहेल के पैर में लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इस घटना के अन्य दो आरोपी, राजा और शाहरुख, अभी भी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है।
बुधवार की रात लगभग 11:30 बजे, बीजेपी के कार्य निर्माण विभाग के महानगर सह-संयोजक सुमित दिवाकर शाह मार्केट में एक दुकान के बाहर खड़े थे। उसी समय, बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। हालांकि, गोली सुमित के कान को छूकर निकल गई, जिससे वह बाल-बाल बच गए। हमले के बाद उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए, डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने तुरंत तीन पुलिस टीमें गठित कीं और बदमाशों की धरपकड़ शुरू कर दी।
पुलिस के सघन चेकिंग अभियान के दौरान, गुरुवार देर रात करीब 12:30 बजे, पालीवाल पार्क के पास एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने पुलिस टीम पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए युवक की पहचान वजीरपुरा निवासी सोहेल के रूप में हुई, जो सुमित दिवाकर पर हमले का मुख्य आरोपी है।
पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि सुमित दिवाकर और सोहेल के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। कुछ समय पहले दोनों के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद सोहेल ने अपने रिश्तेदारों से सुमित को जान से मारने की धमकी दिलवाई थी। इसकी शिकायत सुमित ने नेहरू नगर पुलिस चौकी पर भी की थी, जिसके बाद सोहेल के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई भी हुई थी। इस घटना के बाद से सोहेल सुमित से बदला लेने की फिराक में था और उसने इस हमले की साजिश रची। गनीमत रही कि सुमित के हाथ से गोली टकराकर निशाना चूक गया, जिससे उनकी जान बच गई।
डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि सुमित की शिकायत के आधार पर थाना हरीपर्वत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमें फरार आरोपी राजा और शाहरुख की तलाश में जुटी हुई हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने शहर में सनसनी फैला दी है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल पहुंचकर सुमित का हालचाल जाना है।