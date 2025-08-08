बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला, मुख्य आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि सुमित दिवाकर और सोहेल के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। कुछ समय पहले दोनों के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद सोहेल ने अपने रिश्तेदारों से सुमित को जान से मारने की धमकी दिलवाई थी। इसकी शिकायत सुमित ने नेहरू नगर पुलिस चौकी पर भी की थी, जिसके बाद सोहेल के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई भी हुई थी। इस घटना के बाद से सोहेल सुमित से बदला लेने की फिराक में था और उसने इस हमले की साजिश रची। गनीमत रही कि सुमित के हाथ से गोली टकराकर निशाना चूक गया, जिससे उनकी जान बच गई।