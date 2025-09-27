मिस्टर यूपी रह चुके युवक ने जिम में की आत्महत्या, फोन पर आखिरी बार पत्नी से की थी बात

आगरा : मिस्टर UP रह चुके भरत सिंघानिया ने सुसाइड कर लिया। उनका शव अपनी ही जिम में फंदे से लटकता हुआ मिला। जिम में मौके पर पहुंचे लोगों ने रस्सी काटकर शव को नीचे उतारा। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना परिजनों से मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना कमला नगर इलाके की शुक्रवार करीब शाम 7 बजे की है। भरत को बॉडी बिल्डिंग का बोहोत जुनून था। वह 2018-19 में मिस्टर यूपी जीत चुके थे। नजाने ऐसे क्या हालात रहे होंगे जिनकी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मृतक की पत्नी दीपशिखा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर भी हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि घटना के दिन दोपहर 3:52 बजे उनकी भरत सिंघानिया से फोन पर बात हुई थी। उस वक्त सबकुछ ठीक ही लग रहा था। लेकिन भरत ने उस वक्त घर आने से मना कर दिया था।
भरत सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थे। उनका bharat_singhania.01 नाम से इंस्टाग्राम हैंडल भी है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 551 पोस्ट है और उनके 2061 फॉलोवर है। उनका यूट्यूब चैनल भी है जिसपर उनके 162 वीडियो पोस्ट है। 25 अगस्त को उन्होंने एक वीडियो साझा किया जिसमे वह जिम कर रहे हैं और बैकग्राउंड में डायलाग चल रहे है कि मैं अपने पापा का वो बेटा जिसके कंधों पर विरासत का बोझ नहीं ,बल्कि घर के हालात बदलने की जिम्मेदारी है।