मिस्टर यूपी रह चुके युवक ने जिम में की आत्महत्या, फोन पर आखिरी बार पत्नी से की थी बात

भरत सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थे। उनका bharat_singhania.01 नाम से इंस्टाग्राम हैंडल भी है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 551 पोस्ट है और उनके 2061 फॉलोवर है। उनका यूट्यूब चैनल भी है जिसपर उनके 162 वीडियो पोस्ट है। 25 अगस्त को उन्होंने एक वीडियो साझा किया जिसमे वह जिम कर रहे हैं और बैकग्राउंड में डायलाग चल रहे है कि मैं अपने पापा का वो बेटा जिसके कंधों पर विरासत का बोझ नहीं ,बल्कि घर के हालात बदलने की जिम्मेदारी है।