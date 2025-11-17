Patrika LogoSwitch to English

बीमार युवक से दोस्तों की दगाबाजी: पत्नी का अश्लील वीडियो बनाया, फिर रख दी ऐसी शर्त की उड़ गए होश

आगरा में दो दोस्तों ने भरोसे का फायदा उठाकर युवक की पत्नी के नहाते हुए गुप्त वीडियो बना लिया। युवक काफी दिनों से बीमार चल रहा था। जिसे देखने उसके दोस्त आते थे। लेकिन दोस्ती में ऐसा दगा किया। जिससे वह दंग रह गया। उसके बाद ऐसी शर्त रख दी। जिससे उसके होश उड़ गए।

आगरा

image

Mahendra Tiwari

Nov 17, 2025

Agra

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

आगरा में एक पीड़ित युवक ने अपने दो करीबी दोस्तों पर पत्नी के गुप्त वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और धोखाधड़ी से लाखों रुपये हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। साइबर थाने से नोटिस आने के बाद यह पूरा मामला सामने आया। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने दो दोस्तों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित के अनुसार, वह मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। इसी वजह से शेखर रेजिडेंसी पश्चिम पुरी के रहने वाले उसके दोस्त ललित आसौलिया और आवास विकास सेक्टर 3 के रहने वाले आयुष वर्मा का अक्सर उसके घर आते-जाते रहते थे। इसी दौरान दोनों ने विश्वास का फायदा उठाते हुए उसकी पत्नी का नहाते समय चोरी-छिपे आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बना लिए।

जबरन पत्नी के खाते में भेजा लाखों रुपये चेक से निकलवाए

आरोप है कि इस सामग्री को वायरल करने की धमकी देकर दोनों ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी के नाम से अपने खाते में रुपये ट्रांसफर कराने का दबाव बनाया। लेकिन पीड़ित ने मना कर दिया। इसके बावजूद दोनों नहीं माने और लगातार धमकाकर उसकी पत्नी के बैंक खाते में करीब 15.85 लाख रुपये जमा करवा लिए। बाद में वे उसे बैंक ले गए। और चेक के माध्यम से पूरा पैसा निकलवा लिया।

साइबर थाने से नोटिस आने के बाद खुला राज

पीड़ित के अनुसार, मामला तब खुला जब 14 अक्टूबर को उसकी पत्नी के व्हाट्सऐप नंबर पर साइबर थाने से नोटिस आया। नोटिस में लिखा था कि खाते में आए संदिग्ध पैसों की जांच चल रही है। यह देख पीड़ित और उसकी पत्नी घबरा गए। जब उन्होंने दोस्तों से इस बारे में पूछा। तो उन्होंने शिकायत करने पर फोटो और वीडियो सार्वजनिक करने की नई धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, अब दोनों आरोपी पीड़ित से 10 लाख रुपये और देने का दबाव बना रहे हैं।

कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

पीड़ित की ओर से अदालत में प्रार्थनापत्र दायर किए जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर जगदीशपुरा थाना पुलिस ने ललित और आयुष के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम अब लेन-देन, मोबाइल चैट, बैंक रिकॉर्ड और साइबर नोटिस की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

17 Nov 2025 09:48 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / बीमार युवक से दोस्तों की दगाबाजी: पत्नी का अश्लील वीडियो बनाया, फिर रख दी ऐसी शर्त की उड़ गए होश

आगरा

उत्तर प्रदेश

