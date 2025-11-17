बीमार युवक से दोस्तों की दगाबाजी: पत्नी का अश्लील वीडियो बनाया, फिर रख दी ऐसी शर्त की उड़ गए होश

पीड़ित के अनुसार, मामला तब खुला जब 14 अक्टूबर को उसकी पत्नी के व्हाट्सऐप नंबर पर साइबर थाने से नोटिस आया। नोटिस में लिखा था कि खाते में आए संदिग्ध पैसों की जांच चल रही है। यह देख पीड़ित और उसकी पत्नी घबरा गए। जब उन्होंने दोस्तों से इस बारे में पूछा। तो उन्होंने शिकायत करने पर फोटो और वीडियो सार्वजनिक करने की नई धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, अब दोनों आरोपी पीड़ित से 10 लाख रुपये और देने का दबाव बना रहे हैं।