एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, लखनऊ से आगरा जाते समय एसडीम की मौत, प्रशासन में दौड़ी शोक की लहर

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। आगरा में तैनात रहे अपर नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार जायसवाल की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उनका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। उसे सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जहां पर उसका इलाज चल रहा है। लेकिन हालत चिंताजनक बनी हुई है।