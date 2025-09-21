आगरा हाईवे पर भीषण हादसाः कूड़ा गाड़ी से टकराकर कार बनी आग का गोला, तीन घायल

आगरा हाईवे पर एफएच हॉस्पिटल के सामने एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। तेज रफ्तार टूंडला से आगरा की ओर आ रही एक कार अचानक आगे चल रही कूड़ा गाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कार आग के गोले में बदल गई। तेज लपटों और धुएं से घिरी कार में सवार लोग चीखते रहे और बाहर निकलने की जद्दोजहद करते रहे।
आगरा हाईवे पर रविवार को करीब 11 बजे की है। कार में सवार नमन बंसल, आदित्य प्रताप सिंह और ध्रुव शर्मा आग की ज्वालाओं में घिर गए। राहगीरों और पुलिस ने हिम्मत दिखाकर बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला। उस वक्त का मंजर ऐसा था कि मौके पर मौजूद लोग सिहर उठे। कार की चपेट से निकलते वक्त घायलों की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। नमन बंसल की स्थिति तो और भी नाजुक बताई जा रही है।
दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक पूरी कार जलकर खाक हो चुकी थी। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया, लोग दहशत में आ गए। थाना प्रभारी अंजीश कुमार सिंह ने बताया कि कार तेज रफ्तार में थी। जो नियंत्रण खोकर कूड़ा गाड़ी से जा भिड़ी। इस भीषण हादसे ने एक बार फिर हाईवे पर रफ्तार और लापरवाही के खतरनाक अंजाम की तस्वीर सामने रख दी। जिंदगी और मौत के बीच जूझते घायलों की हालत देखकर हर किसी की आंखें नम हो उठीं।