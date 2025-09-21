आगरा हाईवे पर भीषण हादसाः कूड़ा गाड़ी से टकराकर कार बनी आग का गोला, तीन घायल

दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक पूरी कार जलकर खाक हो चुकी थी। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया, लोग दहशत में आ गए। थाना प्रभारी अंजीश कुमार सिंह ने बताया कि कार तेज रफ्तार में थी। जो नियंत्रण खोकर कूड़ा गाड़ी से जा भिड़ी। इस भीषण हादसे ने एक बार फिर हाईवे पर रफ्तार और लापरवाही के खतरनाक अंजाम की तस्वीर सामने रख दी। जिंदगी और मौत के बीच जूझते घायलों की हालत देखकर हर किसी की आंखें नम हो उठीं।