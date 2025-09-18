पति ने होटल में पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा, हंगामा के बाद थाने पहुंचा मामला, पुलिस भी रह गई सन्न

आगरा में एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ होटल में रंगेहाथों पकड़ लिया। इस घटना के बाद होटल परिसर में हंगामा खड़ा हो गया और मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन विवाद सुलझ नहीं सका। आखिरकार महिला को उसके मायके वालों के साथ भेजना पड़ा।
आगरा जिले की सिकंदराबाद थाना क्षेत्र कि यह घटना बताई जा रही है। यहां पर कमला नगर इलाके की रहने वाली महिला का एक बेटा लंबे समय से बीमार है। बेटे की थैरेपी कराने के बहाने वह अक्सर सिकंदरा क्षेत्र स्थित एक अस्पताल जाती थी। इलाज के दौरान उसकी पहचान वहीं काम करने वाले कंपाउंडर से हो गई। धीरे-धीरे यह जान-पहचान दोस्ती और फिर नजदीकियों में बदल गई। महिला अक्सर उस कंपाउंडर से मिलने भी जाती थी। और कई बार घर से गहने व अन्य सामान भी निकालकर ले जाने लगी। पत्नी के बदलते व्यवहार पर पति को संदेह हुआ। उसने चुपके से पत्नी के मोबाइल फोन की निगरानी शुरू कर दी। चैट पढ़ने के बाद पति को पत्नी और कंपाउंडर के बीच रिश्ते की पूरी जानकारी हो गई।
बुधवार को महिला ने कंपाउंडर को संदेश भेजकर सिकंदरा के एक होटल में मिलने बुलाया। इसकी भनक पहले से पति को लग चुकी थी। वह अपने कुछ परिजनों के साथ होटल पहुंच गया और पत्नी को प्रेमी संग पकड़ लिया। अचानक हुए इस खुलासे से वहां हंगामा मच गया।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पति-पत्नी व कंपाउंडर को थाने ले गई। थाने पर दोनों परिवार आमने-सामने हुए और आपसी बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश की गई। हालांकि पति ने पत्नी को अपने साथ घर ले जाने से साफ इनकार कर दिया। स्थिति को देखते हुए महिला को उसके भाई के सुपुर्द कर दिया गया। मामला वहीं समाप्त हो गया।