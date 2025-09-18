Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

आगरा

पति ने होटल में पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा, हंगामा के बाद थाने पहुंचा मामला, पुलिस भी रह गई सन्न

आगरा के सिकंदरा क्षेत्र के होटल में पत्नी अपने प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई। पति ने हंगामा किया तो पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले गई। बातचीत न बनने पर महिला को भाई के साथ भेजा गया।

आगरा

Mahendra Tiwari

Sep 18, 2025

Agra
सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

आगरा में एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ होटल में रंगेहाथों पकड़ लिया। इस घटना के बाद होटल परिसर में हंगामा खड़ा हो गया और मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन विवाद सुलझ नहीं सका। आखिरकार महिला को उसके मायके वालों के साथ भेजना पड़ा।

आगरा जिले की सिकंदराबाद थाना क्षेत्र कि यह घटना बताई जा रही है। यहां पर कमला नगर इलाके की रहने वाली महिला का एक बेटा लंबे समय से बीमार है। बेटे की थैरेपी कराने के बहाने वह अक्सर सिकंदरा क्षेत्र स्थित एक अस्पताल जाती थी। इलाज के दौरान उसकी पहचान वहीं काम करने वाले कंपाउंडर से हो गई। धीरे-धीरे यह जान-पहचान दोस्ती और फिर नजदीकियों में बदल गई। महिला अक्सर उस कंपाउंडर से मिलने भी जाती थी। और कई बार घर से गहने व अन्य सामान भी निकालकर ले जाने लगी। पत्नी के बदलते व्यवहार पर पति को संदेह हुआ। उसने चुपके से पत्नी के मोबाइल फोन की निगरानी शुरू कर दी। चैट पढ़ने के बाद पति को पत्नी और कंपाउंडर के बीच रिश्ते की पूरी जानकारी हो गई।

कंपाउंड को संदेश भेजकर, होटल में मिलने के लिए बुलाया

बुधवार को महिला ने कंपाउंडर को संदेश भेजकर सिकंदरा के एक होटल में मिलने बुलाया। इसकी भनक पहले से पति को लग चुकी थी। वह अपने कुछ परिजनों के साथ होटल पहुंच गया और पत्नी को प्रेमी संग पकड़ लिया। अचानक हुए इस खुलासे से वहां हंगामा मच गया।

पुलिस ने पत्नी के भाई को बुलाकर सौंपा

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पति-पत्नी व कंपाउंडर को थाने ले गई। थाने पर दोनों परिवार आमने-सामने हुए और आपसी बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश की गई। हालांकि पति ने पत्नी को अपने साथ घर ले जाने से साफ इनकार कर दिया। स्थिति को देखते हुए महिला को उसके भाई के सुपुर्द कर दिया गया। मामला वहीं समाप्त हो गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 11:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / पति ने होटल में पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा, हंगामा के बाद थाने पहुंचा मामला, पुलिस भी रह गई सन्न

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.