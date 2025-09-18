पति ने होटल में पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा, हंगामा के बाद थाने पहुंचा मामला, पुलिस भी रह गई सन्न

आगरा जिले की सिकंदराबाद थाना क्षेत्र कि यह घटना बताई जा रही है। यहां पर कमला नगर इलाके की रहने वाली महिला का एक बेटा लंबे समय से बीमार है। बेटे की थैरेपी कराने के बहाने वह अक्सर सिकंदरा क्षेत्र स्थित एक अस्पताल जाती थी। इलाज के दौरान उसकी पहचान वहीं काम करने वाले कंपाउंडर से हो गई। धीरे-धीरे यह जान-पहचान दोस्ती और फिर नजदीकियों में बदल गई। महिला अक्सर उस कंपाउंडर से मिलने भी जाती थी। और कई बार घर से गहने व अन्य सामान भी निकालकर ले जाने लगी। पत्नी के बदलते व्यवहार पर पति को संदेह हुआ। उसने चुपके से पत्नी के मोबाइल फोन की निगरानी शुरू कर दी। चैट पढ़ने के बाद पति को पत्नी और कंपाउंडर के बीच रिश्ते की पूरी जानकारी हो गई।