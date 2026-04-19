बेडरूम में लगा था गुप्त कैमरा; प्राइवेट में बिताए हर पलों की रिकॉर्डिंग; ऐसे खुला दबा हुआ राज

Hidden Camera In Bedroom: उत्तर प्रदेश के आगरा के हरीपर्वत थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी 12 नवंबर 2024 को दिल्ली के पीतमपुरा निवासी युवक से हुई थी। शादी के बाद ही ससुराल पक्ष का असली चेहरा सामने आ गया। आरोप है कि उसके ससुर खुद को बड़े कारोबारी बताते हुए दहेज में 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग करने लगे।