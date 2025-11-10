Patrika LogoSwitch to English

आगरा

“प्रेमी के लिए पति की हत्या: रजाई में लपेटकर कुएं में फेंका शव, बेटे-बेटी ने सुनाई दर्दनाक दास्तान; अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला”

पत्नी के अवैध संबंधों ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर रजाई में लपेटकर कुएं में फेंक दिया। चौंकाने वाले खुलासों और बच्चों के दर्दनाक बयानों के बीच कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद सुनाई।

आगरा

image

Mahendra Tiwari

Nov 10, 2025

Agra

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

प्यार के जुनून में अंधी हुई एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का जीवन खत्म कर दिया। आरोप है महिला, के प्रेमी और उसके साथी ने मिलकर पति की हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए शव को रजाई में लपेटकर कुएं में फेंक दिया। इस जघन्य वारदात में दोषी पाए जाने पर अदालत ने पत्नी समेत तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश-8 संजय के. लाल की अदालत ने सुनाया।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मृतक के मामा ने शिकायत में बताया था कि 13 फरवरी 2019 को वह अपने भांजे से मिलकर लौटे थे। लेकिन अगले दिन दोबारा पहुंचे तो भांजा घर पर नहीं मिला। पत्नी बेहद घबराई हुई दिखी और उसने बताया कि पति किसी काम से बाहर गए हैं। पूरे दिन इंतजार के बाद भी जब कोई खबर नहीं मिली तो परिवार ने तलाश की। उसी दौरान शव कुएं में रजाई से ढका मिला। रजाई हटाने पर मृतक के गले में रस्सी और शरीर पर चोटों के निशान स्पष्ट दिखाई दिए। मामा ने बताया कि भांजे ने कुछ दिन पहले पत्नी के अवैध संबंधों का जिक्र किया था। और विरोध करने पर धमकियाँ मिलने की बात भी कही थी। पुलिस ने 16 फरवरी को केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

बेटे-बेटी ने खोला राज

घटना के समय मृतक का बड़ा बेटा 15 वर्ष का था। उसके अनुसार मां का सुनील कुमार नाम के युवक से लंबे समय से संबंध था। जब भी सुनील उनके घर आता, मां बच्चों को मारती-डांटती और उन्हें कमरे से बाहर कर देती थी। धर्मवीर को भी कई बार घर के आसपास देखा गया। बच्चों ने यह सब अपने पिता को बताया था। पिता ऑटो चलाते थे और उनके बाहर होने पर सुनील अक्सर घर में रुक जाता था—यह बात छोटे भाई-बहनों ने भी अपने बयान में दोहराई।

Published on:

10 Nov 2025 02:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / "प्रेमी के लिए पति की हत्या: रजाई में लपेटकर कुएं में फेंका शव, बेटे-बेटी ने सुनाई दर्दनाक दास्तान; अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला"

