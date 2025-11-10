“प्रेमी के लिए पति की हत्या: रजाई में लपेटकर कुएं में फेंका शव, बेटे-बेटी ने सुनाई दर्दनाक दास्तान; अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला”

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मृतक के मामा ने शिकायत में बताया था कि 13 फरवरी 2019 को वह अपने भांजे से मिलकर लौटे थे। लेकिन अगले दिन दोबारा पहुंचे तो भांजा घर पर नहीं मिला। पत्नी बेहद घबराई हुई दिखी और उसने बताया कि पति किसी काम से बाहर गए हैं। पूरे दिन इंतजार के बाद भी जब कोई खबर नहीं मिली तो परिवार ने तलाश की। उसी दौरान शव कुएं में रजाई से ढका मिला। रजाई हटाने पर मृतक के गले में रस्सी और शरीर पर चोटों के निशान स्पष्ट दिखाई दिए। मामा ने बताया कि भांजे ने कुछ दिन पहले पत्नी के अवैध संबंधों का जिक्र किया था। और विरोध करने पर धमकियाँ मिलने की बात भी कही थी। पुलिस ने 16 फरवरी को केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।