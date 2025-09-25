Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

आगरा

आगरा में सिपाही ने छात्र का अपहरण कर फैला दी सनसनी, मांगी 20 लाख की फिरौती ऐसे खुला पूरा राज?

एक सिपाही ने अपने दो साथियों संग छात्र के अपहरण और फिरौती की सनसनीखेज साजिश में पकड़ा गया। पूरी रात बंधक बनाकर घूमाया गया। और 20 लाख की रकम की मांग की गई। आखिर कैसे खुला पूरा राज? पढ़िए पूरी खबर।

आगरा

Mahendra Tiwari

Sep 25, 2025

Agra news
उत्तर प्रदेश पुलिस सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

आगरा में पुलिस महकमे की छवि को दागदार करने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सैंया थाने में तैनात और लंबे समय से गैरहाजिर चल रहा एक सिपाही अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर अपहरण और फिरौती की घटना को अंजाम देते हुए पकड़ा गया।

आगरा जिले में यह घटना 22 सितंबर की रात की है। बाह के रामपुर चंद्रसैनी गांव का रहने वाला 23 वर्षीय हर्षवर्धन, जो एसएससी की तैयारी के लिए नगला बूढ़ी (न्यू आगरा) में अपने भाई के साथ किराए पर रह रहा था। अचानक कारगिल चौराहे के पास से गायब हो गया। हर्षवर्धन का अपहरण करने वाला कोई और नहीं बल्कि अलीगढ़ के रहने वाले सिपाही मोनू तालान था। उसके साथी राहुल और राजकुमार, जो खुद भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अपहरण की साजिश में शामिल थे।
बताया जाता है कि राहुल और राजकुमार ने मोनू को यह जानकारी दी थी कि हर्षवर्धन के पास हाल ही में बड़ी रकम आई है। इसी लालच में तीनों ने योजना बनाई और छात्र को कार में अगवा कर लिया। अपहरण के बाद हर्षवर्धन को पूरी रात वाहन में बंधक बनाकर घुमाया गया। इस दौरान उसके भाई से बीस लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई। सिपाही मोनू ने पुलिसिया रौब झाड़ते हुए धमकी दी कि पैसे नहीं मिलने पर छात्र को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज देगा।

सिपाही साथियों साथ हुआ गिरफ्तार

सूचना पर सक्रिय हुई न्यू आगरा पुलिस ने देर रात छापेमारी कर छात्र को सुरक्षित छुड़ा लिया। साथ ही सिपाही मोनू तालान और उसके दोनों साथियों राहुल व राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल तीनों से पूछताछ की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2025 12:33 pm

Published on:

25 Sept 2025 12:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / आगरा में सिपाही ने छात्र का अपहरण कर फैला दी सनसनी, मांगी 20 लाख की फिरौती ऐसे खुला पूरा राज?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.