Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

रायपुर में अलीगढ़ के कारोबारी से 86 किलो चांदी की लूट, दो नकाबपोशों ने घर में घुसकर दी वारदात को अंजाम

मूल रूप से अलीगढ़ के रहने वाले आगरा के चांदी व्यापारी राहुल गोयल छत्तीसगढ़ के रायपुर में बदमाशों ने बंधक बनाकर 86 किलो चांदी लूट लिया। लूट की गई चांदी की कीमत लगभग सवा करोड़ रुपये बताई जा रही है।

1 minute read

आगरा

image

Mahendra Tiwari

Oct 05, 2025

Agra

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

छत्तीसगढ़ के रायपुर में आगरा के चांदी व्यवसायी राहुल गोयल को बंधक बनाकर 86 किलो चांदी के आभूषण लूट लिए गए। इनकी अनुमानित कीमत सवा करोड़ रुपये बताई जा रही है। दो नकाबपोश अपराधियों ने शुक्रवार-शनिवार की रात लगभग तीन बजे यह वारदात अंजाम दी।

दरअसल बदमाशों ने कारोबारी के नाम से दरवाजा खटखटाया। जब उन्होंने दरवाजा खोला, तो अपराधियों ने हथियार दिखाते हुए उसे कमरे में ले जाकर नशीला रुमाल डाल दिया। इसके बाद जब वह बेहोश हो गया तो रस्सियों से बंधक बना दिया। फिर बदमाशों ने जेवरात दो बैगों में भर लिए और बालकनी से रस्सी के सहारे नीचे उतरकर फरार हो गए। जाते-जाते वे घर का डीवीआर भी साथ ले गए। सुबह करीब 10 बजे जब कारोबारी को होश आया। तो उसने किसी तरह अपने हाथ खोले और पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है।

आगरा के ज्वेलरी कंपनी में काम करते हैं राहुल गोयल

पुलिस के अनुसार राहुल गोयल मूल रूप से अलीगढ़ के रहने वाले हैं। और आगरा की एक ज्वेलरी कंपनी के सीएफए के रूप में काम करते हैं। दीवाली सीजन को देखते हुए वह 200 किलो चांदी लेकर रायपुर आए थे। इनमें से 24 किलो की बिक्री हो चुकी थी। जबकि 86 किलो के जेवर शेष थे। बाकी चांदी वे पहले ही आगरा वापस भेज चुके थे।

पुलिस ने घटनाक्रम की शुरू की जांच, अब तक नहीं मिला कोई सुराग

घटना के बाद पुलिस ने अपार्टमेंट और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले है। लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। डॉग स्क्वॉड की टीम भी मौके पर जांच के लिए पहुंची थी। हालांकि कुत्ता एक ही जगह घूमता रहा। बाद में भटक गया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की बारीकी से जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 11:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / रायपुर में अलीगढ़ के कारोबारी से 86 किलो चांदी की लूट, दो नकाबपोशों ने घर में घुसकर दी वारदात को अंजाम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आगरा-मथुरा हाईवे पर भीषण दुर्घटना, खड़े कंटेनर में घुसा तेज रफ्तार ट्रक.. केबिन के परखच्चे उड़े, चार की मौत

Up news, accident news
आगरा

Agra News: त्योहार की खुशियां त्रासदी में बदलीं! आगरा में 13 युवक नदी में समाए, परिवारों की चीख-पुकार से गूंजा घाट

durga visarjan accident 13 youth drowned in river agra news
आगरा

आगरा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी में डूबे 7 युवक, परिवार की महिलाएं-लड़कियां मां दुर्गा को पकड़कर आंसू बहाती रहीं

agra durga idol immersion accident seven boys drowned
आगरा

‘स्वीट गर्ल, तुम्हें दुबई ले जाऊंगा’, लड़कियों के साथ गंदी हरकत करने वाले चैतन्यानंद सरस्वती की सच्चाई

Chaitanyananda Saraswati Case Update
आगरा

मिस्टर यूपी रह चुके युवक ने जिम में की आत्महत्या, फोन पर आखिरी बार पत्नी से की थी बात

आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.