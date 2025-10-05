रायपुर में अलीगढ़ के कारोबारी से 86 किलो चांदी की लूट, दो नकाबपोशों ने घर में घुसकर दी वारदात को अंजाम

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI
छत्तीसगढ़ के रायपुर में आगरा के चांदी व्यवसायी राहुल गोयल को बंधक बनाकर 86 किलो चांदी के आभूषण लूट लिए गए। इनकी अनुमानित कीमत सवा करोड़ रुपये बताई जा रही है। दो नकाबपोश अपराधियों ने शुक्रवार-शनिवार की रात लगभग तीन बजे यह वारदात अंजाम दी।
दरअसल बदमाशों ने कारोबारी के नाम से दरवाजा खटखटाया। जब उन्होंने दरवाजा खोला, तो अपराधियों ने हथियार दिखाते हुए उसे कमरे में ले जाकर नशीला रुमाल डाल दिया। इसके बाद जब वह बेहोश हो गया तो रस्सियों से बंधक बना दिया। फिर बदमाशों ने जेवरात दो बैगों में भर लिए और बालकनी से रस्सी के सहारे नीचे उतरकर फरार हो गए। जाते-जाते वे घर का डीवीआर भी साथ ले गए। सुबह करीब 10 बजे जब कारोबारी को होश आया। तो उसने किसी तरह अपने हाथ खोले और पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार राहुल गोयल मूल रूप से अलीगढ़ के रहने वाले हैं। और आगरा की एक ज्वेलरी कंपनी के सीएफए के रूप में काम करते हैं। दीवाली सीजन को देखते हुए वह 200 किलो चांदी लेकर रायपुर आए थे। इनमें से 24 किलो की बिक्री हो चुकी थी। जबकि 86 किलो के जेवर शेष थे। बाकी चांदी वे पहले ही आगरा वापस भेज चुके थे।
घटना के बाद पुलिस ने अपार्टमेंट और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले है। लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। डॉग स्क्वॉड की टीम भी मौके पर जांच के लिए पहुंची थी। हालांकि कुत्ता एक ही जगह घूमता रहा। बाद में भटक गया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की बारीकी से जांच कर रही है।
