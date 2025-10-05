रायपुर में अलीगढ़ के कारोबारी से 86 किलो चांदी की लूट, दो नकाबपोशों ने घर में घुसकर दी वारदात को अंजाम

दरअसल बदमाशों ने कारोबारी के नाम से दरवाजा खटखटाया। जब उन्होंने दरवाजा खोला, तो अपराधियों ने हथियार दिखाते हुए उसे कमरे में ले जाकर नशीला रुमाल डाल दिया। इसके बाद जब वह बेहोश हो गया तो रस्सियों से बंधक बना दिया। फिर बदमाशों ने जेवरात दो बैगों में भर लिए और बालकनी से रस्सी के सहारे नीचे उतरकर फरार हो गए। जाते-जाते वे घर का डीवीआर भी साथ ले गए। सुबह करीब 10 बजे जब कारोबारी को होश आया। तो उसने किसी तरह अपने हाथ खोले और पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है।