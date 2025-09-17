कल से 3 दिन यहां बंद रहेंगे शराब के ठेके, जानें क्या है वजह

सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने नगर निगम अधिकारियों को नालों की सिल्ट हटाने, अतिरिक्त सफाईकर्मी लगाने और अभियान तेज करने को कहा। चेतावनी दी कि नालों को पाटने का काम न किया जाए। और निर्माण कार्य फिलहाल रोक दिए जाएं। सुरक्षा और अग्निशमन व्यवस्था को भी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। वहीं, यातायात व्यवस्था को देखते हुए शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक कमला नगर क्षेत्र को नो कार जोन बनाने का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में एडिशनल पुलिस कमिश्नर आर.बी. सिंह ने भरोसा दिलाया कि आयोजन शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न होगा। समिति अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल सहित कई पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।