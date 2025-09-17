कल से 3 दिन यहां बंद रहेंगे शराब के ठेके, जानें क्या है वजह

उत्तर भारत के सबसे बड़े धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजन जनकपुरी महोत्सव की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। मंगलवार को आयोजन समिति ने नगर निगम, पुलिस, प्रशासन और टोरंट कंपनी के साथ बैठक कर रूपरेखा तय की। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने निरीक्षण कर सभी विभागों को जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने 18 से 20 सितंबर तक जनकपुरी क्षेत्र में शराब के ठेके बंद रखने का आदेश दिया।
आगरा जिले के डीएम ने कहा कि यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देने का अवसर है। उन्होंने सुझाव दिया कि ताजमहल और फतेहपुर सीकरी घूमने वाले पर्यटक जनक महल भी आएं, इसके लिए प्रचार-प्रसार को तेज किया जाए।
सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने नगर निगम अधिकारियों को नालों की सिल्ट हटाने, अतिरिक्त सफाईकर्मी लगाने और अभियान तेज करने को कहा। चेतावनी दी कि नालों को पाटने का काम न किया जाए। और निर्माण कार्य फिलहाल रोक दिए जाएं। सुरक्षा और अग्निशमन व्यवस्था को भी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। वहीं, यातायात व्यवस्था को देखते हुए शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक कमला नगर क्षेत्र को नो कार जोन बनाने का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में एडिशनल पुलिस कमिश्नर आर.बी. सिंह ने भरोसा दिलाया कि आयोजन शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न होगा। समिति अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल सहित कई पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।