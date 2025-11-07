तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा…युवक ने लड़की का फेक न्यूड वीडियो बनाकर मांगे पैसे, भेजा QR कोड

प्रतीकात्मक फोटो। PC: AI
Man created nude photo of woman using 'AI technology' आगरा में एक युवक ने एआई (AI) तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक युवती की न्यूड फोटो और वीडियो बना ली। जिसे इंस्टाग्राम पर वायरल करने की धमकी देकर पैसे की मांग की। इसके लिए उसने क्यूआर कोड (QR code) भी युवती को भेजा। घटना की जानकारी मिलने पर कमिश्नरेट पुलिस सक्रिय हुई और पैसे की मांग करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। आगरा पुलिस ने बताया कि युवती के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से वायरल करने की धमकी दे रहा था। वसूली की कोशिश की गई। जिसके पास से दो मोबाइल भी बरामद हुए हैं। घटना थाना सदर बाजार की है।
उत्तर प्रदेश के आगरा के सदर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली युवती की 'एआई' तकनीक का इस्तेमाल करते हुए न्यूड तस्वीर और वीडियो बनाकर वसूली का मामला सामने आया है। युवक ने युवती के नाम से फेक इंस्टाग्राम आईडी भी बना ली थी। जिस पर फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। क्यूआर कोड भेजकर पैसे की मांग की। युवती ने घटना की जानकारी पुलिस को दी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर बाजार थाना पुलिस और साइबर टीम सक्रिय हुई। मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसकी पहचान रोहित कुमार पाठक के रूप में हुई। आगरा कमिश्नरेट पुलिस ने बताया कि रोहित कुमार पाठक के पास से दो मोबाइल बरामद किए गए हैं। इसके खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
