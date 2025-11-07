तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा…युवक ने लड़की का फेक न्यूड वीडियो बनाकर मांगे पैसे, भेजा QR कोड

Man created nude photo of woman using 'AI technology' आगरा में एक युवक ने एआई (AI) तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक युवती की न्यूड फोटो और वीडियो बना ली। जिसे इंस्टाग्राम पर वायरल करने की धमकी देकर पैसे की मांग की। इसके लिए उसने क्यूआर कोड (QR code) भी युवती को भेजा। घटना की जानकारी मिलने पर कमिश्नरेट पुलिस सक्रिय हुई और पैसे की मांग करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। आगरा पुलिस ने बताया कि युवती के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से वायरल करने की धमकी दे रहा था। वसूली की कोशिश की गई। जिसके पास से दो मोबाइल भी बरामद हुए हैं। घटना थाना सदर बाजार की है।