स्कूली बच्चों से भरी कार अनियंत्रित होकर पलटी, नौ बच्चे घायल, तीन कानपुर रेफर, ड्राइवर गिरफ्तार

School vehicle accident कानपुर देहात में स्कूली बच्चों से भरी कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में चली गई। जिससे बच्चों में चीख-पुकार मच गई। राहगीरों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। घायलों को कार से बाहर निकाला गया। इस भी सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां से तीन की गंभीर हालत को देखते हुए कानपुर हैलेट रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है।‌घटना शिवली थाना क्षेत्र की है।