Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

स्कूली बच्चों से भरी कार अनियंत्रित होकर पलटी, नौ बच्चे घायल, तीन कानपुर रेफर, ड्राइवर गिरफ्तार

School vehicle accident कानपुर देहात में बच्चों से भरी कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। जिससे मौके पर कोहराम मच गया। राहगीरों ने कार में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। नौ बच्चे घायल हो गए। जिनमें तीन की हालत गंभीर है।

less than 1 minute read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Nov 06, 2025

स्कूली बच्चों से भरी कार दुर्घटनाग्रस्त (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर देहात पुलिस)

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर देहात पुलिस

School vehicle accident कानपुर देहात में स्कूली बच्चों से भरी कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में चली गई। जिससे बच्चों में चीख-पुकार मच गई। राहगीरों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। घायलों को कार से बाहर निकाला गया। इस भी सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां से तीन की गंभीर हालत को देखते हुए कानपुर हैलेट रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है।‌घटना शिवली थाना क्षेत्र की है।

ईको कार से बच्चों को लाया जा रहा था

उत्तर प्रदेश के कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र अंतर्गत प्राइवेट स्कूल का वाहन बच्चों को लेकर वापस लौट रहा था। जरेला पुरवा के पास कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। जिससे मौके पर कोहराम मच गया। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

घायलों में 9 बच्चे शामिल

घायलों इमें रितेश पाल (7), मानस पाल (13), हर्षित पाल (13), निशू पाल (11), रोशनी (13), तान्या पाल (11), उत्कर्ष पाल (9), अमन पाल (12), पंकज पाल (12) शामिल है। जिन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया उत्कर्ष अमन और और निशु को कानपुर हैलेट रेफर कर दिया गया है।

क्या कहते हैं शिवली थाना प्रभारी?

शिवली थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से कार चालक विजय बहादुर पुत्र राजकुमार निवासी बालेथा थाना रूरा को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्घटनाग्रस्त कार को पुलिस के कब्जे में ले लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 04:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / स्कूली बच्चों से भरी कार अनियंत्रित होकर पलटी, नौ बच्चे घायल, तीन कानपुर रेफर, ड्राइवर गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कौन हैं निलंबित DSP ऋषिकांत शुक्ला? SIT जांच में चौंकाने वाले खुलासे; कैसे की 100 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा?

know about suspended dsp rishikant shukla shocking revelations in sit investigation
कानपुर

यूपी बेसिक शिक्षा परिषद की घोषणा: सोमवार 24 नवंबर को विद्यालयों में अवकाश

24 नवंबर को स्कूलों में छुट्टी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

फेसबुक की दोस्ती और फिर महिला के साथ दुष्कर्म, अब मिल रही बच्चे को जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज

कानपुर दुष्कर्म (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

बीजेपी सांसद और पूर्व सांसद के बीच लड़ाई पर अखिलेश यादव का तंज, लिखा- …बस बंटवारे की लड़ाई

अखिलेश यादव ने एक्स किया पोस्ट (फोटो सोर्स- 'X' अखिलेश यादव)
कानपुर

श्रद्धालुओं से भरी ऑटो अनियंत्रित होकर नाले में गिरी, महिला सहित दो की मौत, 9 घायल

हैलेट में उपचार कराते घायल (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर पुलिस)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.