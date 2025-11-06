स्कूली बच्चों से भरी कार अनियंत्रित होकर पलटी, नौ बच्चे घायल, तीन कानपुर रेफर, ड्राइवर गिरफ्तार

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर देहात पुलिस
School vehicle accident कानपुर देहात में स्कूली बच्चों से भरी कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में चली गई। जिससे बच्चों में चीख-पुकार मच गई। राहगीरों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। घायलों को कार से बाहर निकाला गया। इस भी सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां से तीन की गंभीर हालत को देखते हुए कानपुर हैलेट रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है।घटना शिवली थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र अंतर्गत प्राइवेट स्कूल का वाहन बच्चों को लेकर वापस लौट रहा था। जरेला पुरवा के पास कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। जिससे मौके पर कोहराम मच गया। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
घायलों इमें रितेश पाल (7), मानस पाल (13), हर्षित पाल (13), निशू पाल (11), रोशनी (13), तान्या पाल (11), उत्कर्ष पाल (9), अमन पाल (12), पंकज पाल (12) शामिल है। जिन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया उत्कर्ष अमन और और निशु को कानपुर हैलेट रेफर कर दिया गया है।
शिवली थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से कार चालक विजय बहादुर पुत्र राजकुमार निवासी बालेथा थाना रूरा को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्घटनाग्रस्त कार को पुलिस के कब्जे में ले लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
