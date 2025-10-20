Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

गांव के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच देने की तैयारी, 6 से 8 नवंबर तक आगरा में होगी युवा खेल राष्ट्रीय चैंपियनशिप

फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत यूथ गेम्स ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 6 से 8 नवंबर तक आगरा में होगा। नीति आयोग और MSME मंत्रालय से मान्यता प्राप्त यह चैंपियनशिप एथलेटिक्स, कबड्डी, कराटे, क्रिकेट समेत 12 खेलों में खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देगी।

2 min read

आगरा

image

Aman Pandey

Oct 20, 2025

agra news

फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत यूथ गेम्स ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 6 से 8 नवंबर तक आगरा में होगा।PC: IANS

फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत यूथ गेम्स ऑल इंडिया राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन आगरा में होने वाला है। चैंपियनशिप का आयोजन 6 से 8 नवंबर के बीच होगा। चैंपियनशिप को भारत के युवा खेल एवं शिक्षा महासंघ की ओर से आयोजित किया जा रहा है। महासंघ को भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय और फिट इंडिया मूवमेंट की मान्यता प्राप्त है, साथ ही इसे नीति आयोग, भारत सरकार की स्वीकृति भी मिली है।

12 खेलों में दिखेगी देशभर के युवाओं की प्रतिभा

आगरा में आयोजित युवा खेल राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पंजीकरण की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर 2025 है। चैंपियनशिप में एथलेटिक्स, कराटे, कबड्डी, थ्रो बॉल, सिलमबाम, योग, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, किक-बॉक्सिंग और वॉलीबॉल प्रतिस्पर्धा आयोजित होगी। खिलाड़ियों को रहना-खाना, किट, सर्टिफिकेट, मेडल और टीम की ट्रॉफी दी जाएगी।

'गांव-गांव में भरे हुए हैं प्रतिभाशाली खिलाड़ी'

देश में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। गांव-गांव में प्रतिभाशाली खिलाड़ी भरे हुए हैं। सही मंच न मिल पाने की वजह से अधिकांश खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन करने से चूक जाते हैं। ऐसे में भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग और नीति आयोग की मंजूरी से फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत आगरा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय यूथ गेम्स युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। युवा खिलाड़ी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय टीम में जगह बना सकते हैं और राष्ट्रीय के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने का मौका हासिल कर सकते हैं।

सरकार का ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदकों बढ़ाना लक्ष्य

भारत सरकार का लक्ष्य ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के पदकों की संख्या बढ़ाना है। देश को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने की पूरी संभावना है। भारत 2036 में ओलंपिक खेलों को आयोजित करने की दावेदारी भी पेश करने की योजना बना रहा है। ऐसे में देश में ऐसे सैकड़ों खिलाड़ियों का पूल तैयार करना जरूरी है, जो कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश के लिए मेडल जीतें।

ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल का प्रदर्शन यादगार हो इसके लिए ऐसी चैंपियनशिप का नियमित आयोजन होना जरूरी है। सरकार भी एथलेटिक्स पर विशेष ध्यान दे रही है और खिलाड़ियों की जरूरतों का ख्याल रखते हुए उन्हें अपने खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप सरकार के प्रयासों का ही उदाहरण है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 09:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / गांव के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच देने की तैयारी, 6 से 8 नवंबर तक आगरा में होगी युवा खेल राष्ट्रीय चैंपियनशिप

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बच्ची से गैंगरेप के दोषियों को फांसी, सजा सुनते ही फूट-फूटकर रोने लगे रेपिस्ट

agra 6 year old girl gangrape murder pocso court death sentence amit nikhil
आगरा

आगरा हत्याकांड में सजा: पत्नी और साले को उम्रकैद, अधिवक्ता ससुर को 7 साल की जेल, बैंक मैनेजर की गला दबाकर हत्या

Gonda
आगरा

UP Pollution Alert: सांसों पर मंडराने लगा खतरा: दिवाली से पहले ही जहर बनती हवा

प्रदूषण की गिरफ्त में यूपी! अब हर सांस के लिए लड़ाई जरूरी (फोटो सोर्स : X)
आगरा

सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने साधा मायावती पर निशाना, बोले- ‘बसपा बीजेपी की बी-टीम बन गई’

आगरा

रायपुर में अलीगढ़ के कारोबारी से 86 किलो चांदी की लूट, दो नकाबपोशों ने घर में घुसकर दी वारदात को अंजाम

Agra
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.