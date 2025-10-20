गांव के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच देने की तैयारी, 6 से 8 नवंबर तक आगरा में होगी युवा खेल राष्ट्रीय चैंपियनशिप

देश में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। गांव-गांव में प्रतिभाशाली खिलाड़ी भरे हुए हैं। सही मंच न मिल पाने की वजह से अधिकांश खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन करने से चूक जाते हैं। ऐसे में भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग और नीति आयोग की मंजूरी से फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत आगरा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय यूथ गेम्स युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। युवा खिलाड़ी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय टीम में जगह बना सकते हैं और राष्ट्रीय के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने का मौका हासिल कर सकते हैं।