आगरा हत्याकांड में सजा: पत्नी और साले को उम्रकैद, अधिवक्ता ससुर को 7 साल की जेल, बैंक मैनेजर की गला दबाकर हत्या

आगरा की एडीजे-17 नितिन ठाकुर की अदालत ने बुधवार को चर्चित बैंक मैनेजर हत्याकांड में फैसला सुनाया। ताजगंज स्थित रामरघु एग्जॉटिका कॉलोनी में 12 अक्टूबर 2023 को बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक सचिन उपाध्याय की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अदालत ने मृतक के ससुर बिजेंद्र रावत, जो उस समय कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, को आपराधिक षड्यंत्र में दोषी मानते हुए सात वर्ष का कारावास दिया है। वहीं, उनकी बेटी प्रियंका उर्फ मोना और बेटे कृष्णा रावत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सचिन उपाध्याय की शादी फरवरी 2015 में बालूगंज के रहने वाले बिजेंद्र रावत की बेटी प्रियंका से हुई थी। शुरुआती दिनों में वह गुजरात में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में कार्यरत थे। लेकिन वैवाहिक विवाद बढ़ने पर वे आगरा लौट आए और शमसाबाद शाखा में तैनात हो गए। दोनों पति-पत्नी रामरघु एग्जॉटिका कॉलोनी में साथ रहते थे। जहां आए दिन विवाद होता था।