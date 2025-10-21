UP Crime: घर टूटा, रिश्ते बिखरे: भाभी ने देवर पर किया हमला, प्रेम और प्रतिशोध की दर्दनाक कहानी

सोमवार रात घटना के समय परिवार के सभी सदस्य घर में थे। देर रात किसी विवाद को लेकर उनकी भाभी अर्चना ने उन पर हमला कर दिया। युवक को गंभीर हालत में एस.एन. मेडिकल कॉलेज, आगरा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना बरहन की पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने बताया कि घटना का कारण पारिवारिक और वैवाहिक विवाद प्रतीत होता है।