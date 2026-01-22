एसएन मेडिकल कॉलेज की 200 करोड़ की बिल्डिंग के बेसमेंट में दरार, कांग्रेस जिलाध्यक्ष का गंभीर आरोप

SN Medical College building Cracks in basement आगरा में 200 करोड़ रुपए की लागत से बनी एसएन मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में दरार आ गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल किया है। जिसमें वे दीवार की दरार के बीच लोहे की पत्ती डालते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही वे बता रहे हैं कि किस प्रकार से बिल्डिंग अस्पताल निर्माण में घपला किया गया है। मामला सामने आने के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने आनन-फानन दरार वाली जगह की मरम्मत शुरू करवाई। इसके साथ ही जांच करने के भी आदेश दिए गए हैं।