सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने साधा मायावती पर निशाना, बोले- ‘बसपा बीजेपी की बी-टीम बन गई’

सपा से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने बसपा को भाजपा की बी टीम बताया है। उन्होंने कहा कि 'समाजवादी पार्टी को कोसने से बसपा को कोई लाभ नहीं होगा।

2 min read

आगरा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 09, 2025

सांसद रामजीलाल सुमन ने बसपा पर साधा निशाना, pc- ians

आगरा: बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की, जिसके बाद से सियासत तेज हो गई है। कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा हमला बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का आभार जताया। उनके इस बयान पर सपा ने पलटवार किया है।

सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'मेरा मायावती से विनम्र आग्रह है कि समाजवादी पार्टी को कोसने के बजाय उन्हें देश में फैल रही सामंतवादी और साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आज जरूरत मनुवाद और असमानता के खिलाफ सतत संघर्ष की है। अगर वह इस दिशा में बोलतीं तो यह समाज के लिए अधिक सार्थक होता।'

सुमन ने आगे कहा कि, 'समाजवादी पार्टी को कोसने से बसपा को कोई लाभ नहीं होगा। भाजपा की बात करें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अत्याचार दलितों पर हुए हैं। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर और गौतम बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा गया, लेकिन मायावती ने उस पर एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसे में भाजपा की तारीफ करना गलत संदेश देता है।'

सपा सांसद ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, 'आज पूरे देश में यह संदेश जा रहा है कि बसपा, भाजपा की ‘बी टीम’ के रूप में काम कर रही है। मायावती को उपदेश देने के बजाय आत्मचिंतन करना चाहिए कि जब वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं, तो उस समय कांशीराम की तपस्या और सेवा से उन्हें यह अवसर मिला था। अगर वह फिर से देश की राजनीति में अपनी मजबूत भूमिका चाहती हैं, तो उन्हें सुविधाभोगी राजनीति छोड़कर संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए।'

अंत में सुमन ने कहा कि मायावती को नकारात्मक राजनीति छोड़कर सकारात्मक दिशा में समाज और दलित हितों के लिए संघर्ष करना चाहिए।

(Source-IANS)

Published on:

09 Oct 2025 08:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने साधा मायावती पर निशाना, बोले- 'बसपा बीजेपी की बी-टीम बन गई'

