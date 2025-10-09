सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने साधा मायावती पर निशाना, बोले- ‘बसपा बीजेपी की बी-टीम बन गई’

सपा सांसद ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, 'आज पूरे देश में यह संदेश जा रहा है कि बसपा, भाजपा की ‘बी टीम’ के रूप में काम कर रही है। मायावती को उपदेश देने के बजाय आत्मचिंतन करना चाहिए कि जब वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं, तो उस समय कांशीराम की तपस्या और सेवा से उन्हें यह अवसर मिला था। अगर वह फिर से देश की राजनीति में अपनी मजबूत भूमिका चाहती हैं, तो उन्हें सुविधाभोगी राजनीति छोड़कर संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए।'