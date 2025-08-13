‘बचाओ-बचाओ’ की चीखें और सड़क पर बिखरी लाशें; 11 लोगों की मौत का मंजर देख कांप उठी रूह, देखें- VIDEO

Dausa Accident: यूपी के एटा के तीर्थ यात्री बुधवार सुबह खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे थे। पिकअप में बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं हंसी-ठिठोली कर रही थीं, और स्पीकर पर भजन गूंज रहे थे। अचानक सामने से आ रहे बेकाबू कंटेनर ने पिकअप में टक्‍कर मार दी। टक्‍कर इतना जबरदस्त था की पिकअप का ढांचा पिचककर कब्रगाह बन गया। कुछ सेकंड में ही पिकअप में हंसी की जगह चीखें गूंजने लगीं।