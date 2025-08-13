13 अगस्त 2025,

बुधवार

‘बचाओ-बचाओ’ की चीखें और सड़क पर बिखरी लाशें; 11 लोगों की मौत का मंजर देख कांप उठी रूह, देखें- VIDEO

Dausa Accident: राजस्थान के दौसा में बुधवार सुबह मौत ने सड़क पर खौफनाक तांडव किया। जिस पिकअप में खाटू श्याम के भजन गूंज रहे थे, उसमें अचानक चीख-पुकार मच गई। झटके में पिकअप मौत का कब्रगाह बन गई और इसमें सवार 11 लोगों की जान चली गई।

आगरा

Aman Pandey

Aug 13, 2025

राजस्‍थान के दौसा में हुई सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। PC: IANS

Dausa Accident: यूपी के एटा के तीर्थ यात्री बुधवार सुबह खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे थे। पिकअप में बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं हंसी-ठिठोली कर रही थीं, और स्पीकर पर भजन गूंज रहे थे। अचानक सामने से आ रहे बेकाबू कंटेनर ने पिकअप में टक्‍कर मार दी। टक्‍कर इतना जबरदस्त था की पिकअप का ढांचा पिचककर कब्रगाह बन गया। कुछ सेकंड में ही पिकअप में हंसी की जगह चीखें गूंजने लगीं।

सड़क पर बच्चों के जूते, टूटी चूड़ियां और थैले बिखरे

स्‍थानीय ग्रामीण ने बताया कि टक्‍कर के बाद जो नजारा था, वह शब्दों में बयान करना मुश्किल है। पिकअप के टुकड़े सड़क पर बिखरे थे। चारों तरफ खून फैला था। अंदर गाड़ी में फंसे लोग तड़प रहे थे। चारों तरफ बच्चों के जूते, टूटी चूड़ियां और बिखरे थैले पड़े थे।

धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोग

धमाके जैसी आवाज सुनकर लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। कोई लोहे के टुकड़े हटाकर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, कोई पानी पिला रहा था, तो कोई फोन पर एम्बुलेंस बुला रहा था। लेकिन जब तक सभी को बाहर निकला गया तब तक 7 मासूम और 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। 9 घायलों को जयपुर भेजा गया, जहां एक और घायल ने दम तोड़ दिया।

मृतकों की पहचान

मृतकों की पहचान सीमा (25), अंशु (26), पूर्वी (3), प्रियंका (25), दक्ष (12), शीला (35), और सौरभ (35) है। अभी 4 मृतकों की पहचान नहीं हुई है। घायलों में नीलेश कुमारी (22), प्रियंका (19), सौरभ (28), मनोज (28),लक्ष्य (5), नैतिक (6), रीता (30) शामिल हैं। 4 घायलों की भी पहचान नहीं हुई है।

