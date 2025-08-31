एक साथ उठीं तीन अर्थियां, महिलाओं की चीत्कार और बच्चों की सिसकियों से सभी की आंखें भर आईं, नहीं जले चूल्हे

जूता कारीगर अर्जुन सिंह अपनी पोती सेंजल का मुंडन कराने पूरे परिवार के साथ वैष्‍णो देवी गए थे। लेकिन लौटते समय उनका परिवार भूस्खलन की चपेट में आ गया। इस दर्दनाक हादसे में अर्जुन सिंह, उनकी पत्नी सुनीता देवी, पोती सेंजल और बेटे दीपक की साली भावना की मौत हो गई। तीन दिन के लंबे इंतजार के बाद शनिवार शाम को शव जैसे ही एंबुलेंस से मोहल्ले में पहुंचे, सैकड़ों लोग उमड़ पड़े। महिलाओं की चीखें और बच्चों की सिसकियों से पूरा इलाका सहम गया।