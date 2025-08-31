एक साथ उठीं तीन अर्थियां, महिलाओं की चीत्कार और बच्चों की सिसकियों से सभी की आंखें भर आईं, नहीं जले चूल्हे

जूता कारीगर अर्जुन सिंह अपनी पोती सेंजल का मुंडन कराने पूरे परिवार के साथ वैष्णो देवी गए थे। लेकिन लौटते समय उनका परिवार भूस्खलन की चपेट में आ गया। इस दर्दनाक हादसे में अर्जुन सिंह, उनकी पत्नी सुनीता देवी, पोती सेंजल और बेटे दीपक की साली भावना की मौत हो गई। तीन दिन के लंबे इंतजार के बाद शनिवार शाम को शव जैसे ही एंबुलेंस से मोहल्ले में पहुंचे, सैकड़ों लोग उमड़ पड़े। महिलाओं की चीखें और बच्चों की सिसकियों से पूरा इलाका सहम गया।
सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे यातायात बाधित हो गया। एंबुलेंस से शवों को उतरते देख परिजनों और महिलाओं की चीख-पुकार सुनकर सभी की आंखें भर आईं। बेटे दीपक, बहू मोना और बेटी जैस्मिन का हाल देख कोई भी खुद को रोक नहीं पा रहा था।
शाम करीब सवा छह बजे शवों को ताजगंज मोक्षधाम ले जाया गया। बेटे दीपक ने कांपते हाथों और डबडबाई आंखों से अपने माता-पिता का अंतिम संस्कार किया। धार्मिक परंपरा अनुसार सेंजल और भावना का भी अंतिम संस्कार किया गया। विधायक डॉ. जीएस धर्मेश और भीम आर्मी के सदस्य मौके पर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की।
परिवार के लिए यह हादसा यहीं खत्म नहीं हुआ। दीपक की पत्नी मोना अभी जम्मू के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। रिश्तेदार प्रमोद ने बताया कि डॉक्टरों की सलाह पर मोना को वहीं रखा गया है। परिवार के दो सदस्य उसकी देखभाल में जुटे हैं। सभी को उसकी सलामती का इंतजार है।