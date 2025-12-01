घर से हँसते हुए निकले दो MBBS छात्र,बाइक डिवाइडर से टकराई, 10 फीट उछलकर सिर के बल गिरे, हेलमेट चकनाचूर

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका
आगरा में रविवार देर शाम दो MBBS छात्रों की दर्दनाक मौत ने शहर को झकझोर दिया। फ्लाईओवर से उतरते वक्त उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भयावह था कि दोनों छात्र 10 फीट दूर जा गिरे। करीब एक घंटे तक सड़क पर पड़े तड़पते रहे, लेकिन मदद के लिए कोई रुका नहीं। समय पर इलाज न मिलने से दोनों की जान चली गई।
आगरा के खंदारी फ्लाईओवर के पास दो मेडिकल छात्रों की मौत का मामला सामने आया है। हरदोई के रहने वाले 22 वर्षीय तनिष्क गर्ग और आगरा के कमला नगर क्षेत्र की विमल वाटिका में रहने वाले 22 वर्षीय सिद्ध अग्रवाल एसएन मेडिकल कॉलेज में MBBS थर्ड ईयर के छात्र थे। रविवार को दोनों अपने एक दोस्त से मिलकर लौट रहे थे। शाम करीब 5 बजे उनकी तेज रफ्तार बाइक फ्लाईओवर से उतरते समय डिवाइडर से जा टकराई।
टक्कर की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि दोनों युवक बाइक से उछलकर करीब 10 फीट दूर जा गिरे। सिर डिवाइडर पर लगने से गंभीर चोटें आईं। हेलमेट चकनाचूर हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक दोनों सड़क पर खून से लथपथ पड़े तड़पते रहे। लेकिन न तो कोई राहगीर आगे आया न ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची।
करीब एक घंटे बाद गुजर रहे कुछ लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। जहां से एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों छात्रों को मृत घोषित कर दिया। खबर मिलते ही कॉलेज के छात्र और परिजन अस्पताल पहुंचे। जहां चीख-पुकार मच गई।
सिद्ध के पिता राजेश अग्रवाल ने बताया कि सिद्ध शाम को स्कूटी से घर से निकला था। और तनिष्क से मिलने गया था। वहां से वह तनिष्क की बाइक पर निकल पड़ा। हादसे की खबर सुनकर पिता टूट गए। कहा कि अगर किसी ने दोनों को समय से अस्पताल पहुंचा दिया होता। तो शायद आज दोनों जिंदा होते। परिजनों और सहपाठियों के लिए यह हादसा किसी सदमे से कम नहीं है। सिद्ध के पिता ने बताया कि बेटे का सपना अपनी दादी और मां की इच्छा पूरी कर डॉक्टर बनने का था। वह अक्सर कहता था। पापा डॉक्टर नहीं बन पाए। लेकिन मैं आपको डॉक्टर का पिता जरूर बनाऊंगा।
डीसीपी सिटी ने बताया कि प्राथमिक जांच में बाइक के किसी वाहन से हल्की टक्कर के बाद अनियंत्रित होने की आशंका है। घटनास्थल से केवल एक सामान्य हेलमेट मिला है, जिसमें ऊपर की तरफ बड़ा छेद था। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ताकि यह पता लगाया जा सके कि हादसे में किसी वाहन की भूमिका थी या नहीं।
एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने कहा कि हमने दो प्रतिभाशाली भविष्य के डॉक्टर खो दिए। यह पूरी संस्था के लिए बड़ी क्षति है।
