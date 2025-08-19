“ज्ञानेश कुमार आगरा छोड़ो” लिखी तख्तियां लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन;मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

Agra News: "ज्ञानेश कुमार आगरा छोड़ो" लिखी तख्तियां लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदर्शन किया। आगरा के न्यू विजय नगर कॉलोनी स्थित मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के आवास की ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा और चुनाव आयोग पर कथित वोट चोरी का विरोध किया। हालांकि, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को घर से लगभग 100 मीटर पहले ही रोक दिया।
विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नगर अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा, "मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाना चाहिए। उन्हें राहुल गांधी और देश से माफी भी मांगनी चाहिए।"
मामले को लेकर SP (हरिपर्वत) अक्षय महादिक ने कहा, "मुख्य चुनाव आयुक्त के आवास के बाहर पहले से ही पुलिस तैनात थी और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया। कानून-व्यवस्था में कोई समस्या नहीं हुई। हमें अभी तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर कोई शिकायत आती है, तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।"
विरोध प्रदर्शन के समय ज्ञानेश कुमार के माता-पिता घर पर नहीं थे। CEC के पिता सुबोध गुप्ता ने बताया, "मैं इस समय नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती हूं और मेरी पत्नी भी मेरे साथ हैं। हमारे कुछ नौकर घर पर मौजूद थे, जिन्होंने मुझे विरोध प्रदर्शन की जानकारी दी।"