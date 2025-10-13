UP Pollution Alert: सांसों पर मंडराने लगा खतरा: दिवाली से पहले ही जहर बनती हवा

UP Pollution: दिवाली से पहले ही उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब होने लगी है। मौसम में ठंडक आने और नमी बढ़ने के साथ-साथ धूल, धुआं और कचरा जलाने जैसी गतिविधियों ने प्रदूषण के स्तर को तेजी से ऊपर धकेल दिया है। ऐसे में प्रशासन और पर्यावरण विभाग ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। एक्यूआई (AQI) यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक के 200 पार होते ही ग्रैप का पहला चरण स्वतः लागू हो जाएगा। इसमें निर्माण कार्यों पर नियंत्रण, खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने, और शहरों में एंटी-स्मॉग गन तैनात करने जैसे सख्त कदम उठाए जाएंगे।